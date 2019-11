Tata megmutatta, mekkora szíve van: plüssmacik lepték el a TAC-székházat

Lezárult a Maci Kórház – Menjünk együtt haza! akció, amelyben plüssmackókat gyűjtöttek a beteg gyerekeknek a tatai kézilabdázók is.

Hanesz József, a TAC elnöke, valamint Harsányi Gergely és Iváncsik Tamás igazi macirezervátumba lépett be a minap, amikor az elnöki irodában rögtönzött kiállításon megnézték, mennyi plüssmackó is gyűlt össze az elmúlt időszakban a Maci Kórház – Menjünk együtt haza! akcióban.

A két sportoló aktívan is részt vállalt az országos akcióból, vezetésükkel a TAC kézilabda szakosztálya, illetve a Tatai Atlétikai Club is csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy beteg gyerekekhez juttassanak el plüssmackókat, a kórházak gyermekosztályaira, mentőautókba, így szebbé téve a kis betegek gyógyulását, mindennapjait.

Mint megtudtuk, a plüssöket a TAC-székházban lehetett leadni, illetve látványos gyűjtést rendeztek a Tatai AC november 9-ei hazai mérkőzése után is. Akkor a záró sípszó után a szurkolók bedobálhatták, behajíthatták a játéktérre a macikat. A kis ajándékokat a csapat játékosai, lelkes gyerekek segítségével gyűjtötték össze.

A Tatai AC, mint kiemelték, nagyon jó kezdeményezésnek gondolja és egyértelműen sikeresnek tartja az akciót, amelyhez több környékbeli civil szervezet is önként csatlakozott, sok-sok magánszeméllyel együtt. Hozzátették: Köszönik minden sportbarátnak, szurkolónak, aki hozzájárult a „Maci Kórház – Menjünk együtt haza!” akció sikeréhez.

Iváncsik Tamás a november 9-i meccs után úgy fogalmazott, hogy fantasztikus volt látni, hogy Tatán is ilyen sokan álltak a nemes ügy mellé, és rengeteg plüss mackó gyűlt össze a rászoruló gyerekek számára.

– Sajnos minden évben sok kisgyerek kerül kórházba, a tavalyi akcióban beérkezett rengeteg mackó is szinte kivétel nélkül gazdára talált. A plüssöket kimossák, és fertőtlenítés után adják át a kórházaknak, illetve a mentősöknek, hiszen az akció alapötlete is az volt, hogy a mentővel beszállított gyerekek már a mentőautóban megkapják a macikat. Bízom benne, hogy ha csak egy kicsivel is, de hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a gyerekek könnyebben éljék meg a kórházi napokat, és talán felépülésükben is segítenek ezek az apró kis „barátok”. A csapat nevében köszönjük mindenkinek, aki segített!” – fogalmazott a játékos.