Ezt ne hagyd ki! Így síel és örül a szűzhónak Pjongcsangban Tata büszkesége (videó)

Balog Zsolt parasportoló ki is próbálta már a pályát, amelyre történelmet fog írni. Sőt, már most is történelmet ír!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Balogh Zsolt látássérült parasízőnk már Pjongcsangban van, a téli paralimpia helyszínén. Először az olimpiai faluval ismerkedtek vezetőjével, Bocsi Bencével, valamint Fábián Attila szövetségi kapitánnyal, most viszont már a sípályáról jelentkezett egy videóval Tata büszkesége, aki a magyar zászlót is viszi majd a pénteki megnyitón. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Végre a pályára is kijutottunk⛷, persze csak a zászló felvonás után. 🇭🇺 Kaptunk egész jó telefonokat is, hogy helyben tarthassuk a többiekkel a kapcsolatot, úgyhogy megpróbálunk majd minél több képet és videót készíteni, amikor lesz egy kis időnk rá. 📱📸 Itt is van a mai összefoglaló: felvonulás, zászlófelvonás, majd egy kis ismerkedés a pályával. 🗻🎿 Naná, hogy szűzhavon próbáltuk ki először. 🙄 De nem baj, ha ezen megy, mindenhogy megy. 😂 Közzétette: Balogh Zsolt síelő – 2018. március 8. (Főoldali kép: Balogh Zsolt oldala)