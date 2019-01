Esztergályos Patrik most dominikai extrémsport pályákra cserélte a pástot, és az Exatlon Hungaryben a bajnokok csapatát erősíti.

Tata és Komárom-Esztergom megye egyik büszkesége, Esztergályos Patrik is bekerült az Exatlon Hungary versenyébe. Az OMS Iron-Trade párbajtőrözője, aki egyéniben és csapatban is sikert sikerre halmozott, a pástot most speciális és igen nehéz pályára cserélte. A bajnokok csapatába került, amelyben egykori és jelenlegi élsportolók vannak. Ők küzdenek meg a kihívókkal, akiknek életében kiemelkedően fontos a sport.

Patrik elárulta, hogy vívóakadémiát szeretnék alapítani, ehhez lenne indulótőke az exatlonos nyeremény. Az sportreality bajnokára a küzdelem végén 20 milliós nyeremény vár. Hozzátette, hogy a legváratlanabb pillanatokban tudja a legnagyobbat robbantani, és hogy alacsony termete ne tévesszen meg senkit, mert gyorsan tud reagálni.



A tatai párbajtőröző először Drobina Norberttel mérkőzött meg az Exatlonban. Drobina is most érkezett a játékba, neki egy futamnyi előnye volt, míg Patriknak ez volt az első küzdelme a játékban.

Patrik, ahogy az adásban elmondta, nagyon örült az első győzelmének, bár a bajnokok végül visszakerültek a „bungiba”, vagyis a táborba. Optimistán úgy fogalmazott, hogy

„innen lehet csak továbbfejlődni a villába, és innen az út már csak oda vezethet”

Patrik másodjára Kása Andrással került szembe a pályán, és ebben az összecsapásban a kihívó nyert végül:

Patrikban a játékostársak jobban bíznak, mint a szintén vele érkező Sáfrány Emesében, legalábbis ez derült ki Rákóczi Renáta kick box világbajnok, Gelencsér Tímea világbajnoki bronzérmes showtáncos-Fitness Woman országos bajnok, valamint Dombi Rudolf olimpia bajnok kajakozó első megnyilvánulásaiból. Emese a felnőttfilmek világát maga mögött hagyva Európa-bajnok légtánc lett egyébként, és az eddig nyilvánosságra került jelenetek tanúsága szerint ez utóbbit nem igazén tudják hova tenni, sportnak tekinteni a bajnokok. Patrik sportmúltját: a korosztályos világ– és olimpiai bajnok párbajtőröző Dombi Rudolf szerint is jól tud összpontosítani, már csak sportja, a vívás miatt is.