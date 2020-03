Papírforma eredmény született a vízilabdázóknál

Dunaújvárosban játszott a tatabányai Vízmű SE női csapata.

Nem volt egy súlycsoportban a két együttes, hiszen egy felnőtt együttes pólózott egy gyakorlatilag utánpótlásgárda ellen. Ennek ellenére a vendégek szakvezetője, Zantleitner Krisztina nem volt elégedetlen a fiataljai mutatott játékával, ki is emelte, hogy látott jó dolgokat, és a TVSE most jobban játszott, mint a dunaújvárosiakkal nagyjából azonos játékerőt képviselő UVSE ellen, ami önmagában is dicséretes.

Zantleitner Krisztina: – Először játszottunk zárt kapuk mögött, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy csapatom tagjai most érzékelhették, mit is jelent utánpótláskorúként felnőttekkel felvenni a harcot.

Vízilabda OB I., női, 15. forduló

Dunaújváros – Tatabányai Vízmű SE 17-5 (4-1, 5-2, 5-0, 3-2)

Dunaújváros, vezette: Csizmadia Zs., Tordai G.

Tatabánya: Zirighné Sós I. – Dobos Cs. 2, Zantleitner N., Jenei 1, Zink 1, Kurucz, Keresztes A. Csere: Zöld, Regős, Tátrai 1, Dróth. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól – emberelőnyből: 4/3, illetve 7/3.

Gól – ötméteresből: 3/2, illetve 1/0.

A Tatabányai VSE március 19-én a Buborékban fogadta volna az Eger gárdáját, de a szövetség a szövetség szünetet rendelt el a bajnokságban, így védekezve a koronavírus ellen.