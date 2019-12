Ötven éve sporttörténelmet írtak a tatabányai kézilabdázók

1969. december 27-én kézilabdában Magyar Népköztársasági Kupát nyert a Tatabányai Bányász férficsapata. Ez a sportágban óriási áttörést jelentett, hiszen korábban vidéki együttes még soha, semmilyen aranyérmet nem nyert. Így a tatabányaiak akkor országra szóló tettet hajtottak végre. Arról nem is beszélve, hogy ez a döntő volt a magyar televíziózás történetében az első élő meccsközvetítés. Azaz, az országra szóló sikert, ország-világ láthatta.

Ötven évvel ezelőtt, a karácsonyi ünnepek után a budapesti játékcsarnokban 14:13-ra legyőzte a Tatabánya a kupa fináléjában a Budapesti Spartacus gárdáját. Az akkori hősök névsorát azóta is őrzik a megsárgult újságok és sportemlékkönyvek lapjai, illetve a győztesek emlékezete. A döntőben így állt fel a Bányász: Szabó L. – Bakonyi 3, Kaló 5, Simó 2, Katona L. 1, Szám F. 2, Bognár T. Csere: Sándor (kapus), Vörös 1, Fekete L., Schalkhammer, Molnár. Edző: Faragó János.

A tatabányaiak útja a döntőig sem volt fáklyásmenet. Elegendő, ha csak a negyeddöntő párosítását említjük, amikor is a kék-fehérek az 1966-ban Bajnokcsapatok Európa Kupáját nyert, Budapesti Honvéddal találkoztak. A fővárosi alakulat minden kezdő játékosa magyar válogatott volt. Ennek ellenére a TBSC 23:19-re legyőzte őket, majd az akkor feltörekvő Debrecent az elődöntőben intézte el 25(!) góllal (39:14). Így jutott a Bányász a csúcsra…

A Bányász törte meg a sportágban a fővárosi hegemóniát

A szép siker napra pontos ötvenedik évfordulójának apropóján az idén 75 éves Kaló Sándorral beszélgettünk arról, hogy az egykori kiváló, válogatott játékos, majd edző és szövetségi kapitány életében mit jelentett ez a diadal…

– Játékosként mind a mai napig az egyik legnagyobb sportélményem az akkori győzelmünk – emlékezett vissza a klasszis kézilabdázó. – Az önmagában óriási tett volt, hogy a Bányász törte meg a sportágban a fővárosi hegemóniát. Mi tagadás, vagány csapatunk volt. Ez valóban egy olyan győzelem, amikor a kevesebbet játszó társaink is nagyon-nagyon sokat tettek a sikerhez. Köztük is mindig akadt valaki, aki adott esetben pluszt tudott hozzátenni a játékunkhoz. A kupagyőzelem után óriási volt az öröm – nyugodtan mondhatom – városszerte.

Az ősz bajnok szólt arról is, hogy a játékosok javadalmazása, korán sem volt olyan horrorisztikus, mint napjainkban. De őket korántsem elsősorban a pénz motiválta, hanem a játék szeretete.

Ezzel vette kezdetét a tatabányai kézilabda első aranykora

– A mi közösségünk nagyon összetartó volt – emelte ki Kaló Sándor. – Amikor véget ért egy-egy találkozó, a társaság soha nem széledt szét. A meccsek után – többnyire családostól – mindig mindenkinek jutott ideje egy közös ebédre vagy vacsorára. Ez is jelezte, hogy igazi csapat voltunk. Akik még „megvannak” közülünk, azokkal most is legalább évente összejövünk, és boldogan idézzük fel a nagy meccseket, és persze a kupagyőzelem itt is kiemelt helyen szerepel.

Amikor 1974-ben a bajnokságot is megnyertük, az újabb csodaszámba ment. De állítom, a gátat az MNK megnyerésével szakítottuk át, azt a sikert átélni pedig feledhetetlen. Azzal vette kezdetét a tatabányai kézilabda első aranykora.

További részletek a 24 Óra december 27-i számában.