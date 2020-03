Otthoni edzés egy törölközővel – az aranyérmes tatabányai edző megmutatja, hogyan

Kövér Georgina edző most megmutatja, melyek azok a gyakorlatok, amelyekkel hatékonyan tudjuk formálni a testünket otthon, hétköznapi eszközök segítségével.

Bizonyára felmerült a kérdés többekben, és nemcsak a konditermet gyakorta látogatók körében, hogy a kialakult járványügyi helyzetben hogyan fogják folytatni sporttevékenységeiket azok, akik rendszeresen edzenek és sportolnak. Kövér Georgina tatabányai személyi edzőt arról kérdeztük, hogy szerinte melyek azok a gyakorlatok, amelyeket a „kényszerpihenő” alatt is könnyedén elvégezhetünk otthonunkban. A Kemma.hu és olvasóink kedvéért össze is állított egy kis videót a minderről.

– Fontosnak tartja az otthoni mozgást?

– Igen, a most bemutatott gyakorlatok kis helyen is elvégezhetők hétköznapi tárgyakkal, amik szinte mindenki otthonába fellelhetőek.

– Milyen gyakorlatokat lehet a lakásban végezni, mit és hogyan mozogjunk?

– A gyakorlatok attól is függenek, hogy ki milyen állapotban van, nem lehet általánosítani. Annak, aki nem mozog rendszeresen, annak inkább a szobabiciklit ajánlanám első körben, ha van. Előfordulhat persze az is, hogy nincs, akkor természetesen megteszi a lépcsőzés is, amit könnyedén kivitelezhet bárki ebben a korlátozott, nehéz helyzetben is, hiszen sokaknál adott a lépcsőház és persze nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy lehetőség szerint kerüljük a kontaktot, és az érintkezést másokkal.

– Mik a veszélyei a rendszeres mozgás mellőzésének?

– Ha már „lakásfogságra” lettünk ítélve, hogy megóvjuk magunkat a koronavírus-fertőzéstől, akkor a legegyszerűbb mondja a mozgásnak, amiket egyébként jómagam is előnyben részesítek, azok a nyújtógyakorlatok, illetve az ízületi mobilizáció, ezeket az iskolában is tanultunk, karkörzés satöbbi. Nagy szükségét érzem, hogy ezeket minden nap elvégezzük, hiszen otthonlétünk során többet ülünk, fekszünk, mint egy átlagos munkanapon, ennek hiányában könnyedén beszűkülhet a mozgástartományunk.

– Mit és mennyi folyadékot javasol fogyasztani ebben a helyzetben?

– Javasolom a napi 2-3 liter folyadékot, lehetőség szerint csak vizet fogyasszanak, mindenképpen hanyagolják a cukros üdítőket, chipset és minden károsabbnál-károsabb élelmiszert és folyadékot egyaránt.

Mennyi és milyen ételeket fogyasszunk otthonmaradásunk során?

– Tojásból, rizsből, húsból, esetleg halból úgy érdemes fogyasztani, hogy az egyszerre elfogyasztott étel körülbelül egy tenyérnyi legyen étkezésenként. Az imént említett ételeken kívül szem előtt kell tartani azt is, hogy elengedhetetlen a rengeteg zöldség és gyümölcs fogyasztás is. A rendszeres és egészséges táplálkozás fontosságának a megtartására is felhívnám a figyelmet, a felsorolt alapanyagokból gyorsan és finomat főzhetünk otthon, amikről úgyszintén készítek videókat, tehát ezt is bárki megtekintheti a csatornámon, ha esetleg ötletekre van szüksége.