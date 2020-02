Otthon veszettek értékes pontokat a Veszprém ellen a tatai kézisek

Hazai pályán szenvedtek fájó vereséget a Tatai AC kézilabdázói a Veszprém ellen, ezzel visszacsúsztak a tabella harmadik helyére.

A tavalyi évet a tabella 2. helyén záró TAC bizakodva várhatta a „kis Veszprém” elleni találkozót. Nem is kezdtek rosszul a hazaiak, a 9. percben már három volt az előnyük (5-2). A Veszprém ezt követően zárkózott, mi több, a félidő vége felé a vezetést is átvette (27. perc: 10-11). A folytatásban egy 0-3-as kezdés megpecsételte a TAC sorsát, a Veszprém többször is ellépett öt góllal. Bár az 56. percben még feljöttek a hazaiak (22-24), ennél szorosabbá nem tudták tenni a találkozót. A TAC a 3. helyre csúszott vissza a tabellán.

Sibalin Jakab: – Belöktük magunkat a gödörbe, öt napunk van onnan kikecmeregni.