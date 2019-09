Otthon folytathatja menetelését a Tokod

Az északi és a déli csoportban is izgalmas párosításokat hoz a hétvégi forduló a megyei harmadosztályban.

Izgalmas párharcok várnak ránk a harmadosztályban. Délen a Naszály és a Kisbér háromesélyes derbit vív egymással, míg a Bársonyos és a Réde alsóházi csatát játszik. A Bokod kiütheti a Császár II.-t, míg a Csém ugyanerre pályázik a Kisigmánd ellen, hazai pályán.

A Bakonysárkány a második helyen álló Almásfüzitővel játssza a forduló rangadóját, hiszen csak egy pont a két csapat közötti különbség. A listavezető Bakonyszombathely eközben a Várgesztest próbálja legyőzni – ha sikerül, marad a tabella elején a csapat.

Északon a listavezető Tokod az Annavölgy csapatát ütheti ki, míg a Dunaszentmiklós ugyanezt teheti a Vértestolna ellen. A Baj–Dunaalmás rangadó már szorosabb lehet, ahogy a Tardos–Szárliget is igazán háromesélyes, hiszen csak két pont a kettőjük közti különbség. Amelyik gárda nyer ezen az összecsapáson, az szinte biztosan a dobogón kezdi a jövő hetet.

A Tát és a Szomód is eddig hasonló teljesítménnyel rukkolt elő, kettő pont a különbség, így előzés is benne van a pakliban, ha a Szomód nyer. A Héreg a TABAK ellen gyűjtené be a három pontot, de nem lesz egyszerű.