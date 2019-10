Otthon előzne a Zsámbéki SK

Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztályának 11. fordulóját rendezik a hétvégén kiélezett párharcokkal.

Ahogy az elmúlt héten, úgy most is több háromesélyes rangadó vár ránk az első osztály 11. fordulójában. A zseniális formában lévő Esztergom a pocsék szakaszban lévő Vértesszőlőst fogadja. A hazaiak az utóbbi hat meccsükből ötöt veretlenül vívtak meg, míg a Vértesszőlős az utóbbi két fordulóban egy pontot sem szerzett.

Ennek ellenére mégis csak két pont az Esztergom előnye a tabellán, így egy vendég győzelemmel helyet is cserélhet a két csapat. Hazai pályán mondjuk eddig veretlen Váczy Dávid csapata, így fel kell kötnie a sportszárakat a vendégeknek. A forduló rangadója aztán a Zsámbék-Nyergesújfalu összecsapás lesz.

Ez a két csapat egyaránt a dobogóért harcolt az elmúlt években, de ez az utóbbi két szezonban a zöld-fehéreknek jött össze. Idén kissé más a képlet, a Nyergesújfalu a második helyről várja a találkozót, a Zsámbék pedig a negyedikről. A nyáron mindkét csapat keretében volt változás, három zsámbéki alapember (Lakatos, Király, Mann) is Nyergesújfalura igazolt. Most egymás ellen vív a két csapat.

Jelenleg három pont Jánosi Dánielék előnye, ezt próbálja eltüntetni a hétvégén a Bodó-legénység. A Nagyigmánd tovább próbálkozik az első győzelem megszerzésével, ezúttal hazai pályán próbálják meg kiharcolni azt. A csapat eddig egy döntetlen mellett minden mérkőzésén kikapott. A Sárisáp a múlt héten hiába vezetett két góllal a Vértessomló ellen, végül egy ponttal kellett megelégednie a csapatnak. Most kötelező feladat előtt áll a Sárisáp, de a hazaiak mindent el fognak követni, hogy végre győzzenek.

Nem lesz egyszerű dolga a hétvégén a Kecskédnek, hiszen a kiválóan rajtoló, ám az elmúlt hetekben pár vereségbe belefutó Bábolna lesz a vendég. A hatodik helyen álló bábolnaiak három rang­adót vívtak az elmúlt három fordulóban, s ezek során csak egy pontot szereztek, így most éhes vadként utaznak Kecskédre.

A hazaiak három ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint a bábolnaiak, így adott esetben pontazonosság is kialakulhat a két gárda között – ehhez persze egy kecskédi győzelem lenne szükséges. Az előző héten szabadnapos Tatabánya Vértessomlón veheti fel újra a ritmust. A hibátlanul álló megyeszékhelybeliek egyértelmű esélyesei a párharcnak, hiszen a Vértessomló csak hét pontot gyűjtött eddig. Tavaly ősszel is hasonló volt a helyzet, akkor a Tatabánya csak egy nagyon szoros mérkőzésen tudott győzni Vértessomlón.

A jelenleg harmadik helyen tanyázó Koppánymonostor célja nem lehet más a hétvégén, mint a három pont. Az előző körben egy fájó vereséget szenvedett el Vigh László alakulata a Nyergesújfalu ellen, most viszont a Tatát fogadják. A Tata most két győztes mérkőzésen van túl, így a hetedik helyen áll, de így is van öt pont a két csapat között. Amennyiben a Koppánymonostor győzni tud, mindenképpen a dobogó valamelyik fokán fog állni a fordulót követően. Minden találkozót vasárnap, 15 órától rendeznek. A szabadnapos ezúttal az OBSK Oroszlány lesz.