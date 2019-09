Ötödik lett Hernádi László a hegyi Európa-bajnokságon

Hernádi László a szezonzáró versenyen elért eredményeivel az összetett verseny ötödik helyét szerezte meg a hegyi Európa-bajnokságon.

Hernádi László számára „kedves” a buzeti versenyhelyszín, mivel egy technikás pályáról van szó, ahol az elmúlt 20 évben mindig elindult.

– Ennek a futamnak nagy tétje volt az egész mezőny számára, hiszen még az Európa-bajnoki cím megszerzésének kérdése is nyitott volt. Továbbá számomra is megnyílt a lehetőség a szlovéniai futamgyőzelem után, hogy előrelépjek az abszolút hatodik helyről. Az első tréningen a harmadik legjobb időt autóztuk, a második edzést azonban kihagytuk, hogy kíméljük az autónkat a versenyfutamokra. Mi az öregecske autónkból kihoztuk a maximumot, és a második helyen értünk célba. Majd a második felfutásban is megőriztük pozíciónkat, így a dobogó „ezüst” fokára állhattunk, összetettben pedig a hatodikról az ötödik helyre léptünk előre – tudtuk meg Lászlótól.

– Mivel az Eb díjkiosztóján az első nyolc helyezettet díjazzák, a szezon elején azzal a céllal vágtunk neki a sorozatnak, hogy a tehetős, nagy csapatok között az első nyolc közé kerüljünk. A tavalyi abszolút hatodik helyünk is óriási bravúr volt, de még ezen is sikerült idén javítanunk. Így boldogan és elégedetten várhatjuk az olaszországi Trentó-i Eb díjkiosztó gáláját – mondta a tatai autóversenyző.