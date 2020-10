Nem kell elhalasztani az OSE-meccset a covidos játékosuk miatt

A hétvégén kezdetét veszi az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság, így fél évnyi kihagyás után az NB I. A-s oroszlányi kosarasok is tétmérkőzésen léphetnek pályára, ráadásul mindjárt saját közönségük előtt.

Mint Kőműves Tamás technikai vezetőtől megtudtuk, az OSE vezetősége az országos szövetség ajánlásai közül azt választotta, hogy a nézők létszámkorlát nélkül részt vehetnek a mérkőzésen, de mindenkinek maszkot kell viselnie (a másik verzió nem teszi kötelezővé a maszk viselését, de ebben az esetben a másfél méteres távolságot tartani kell). A szurkolók csak előre megváltott belépőkkel vagy bérletekkel látogathatják a mérkőzést, szombaton, a mérkőzés előtt nem lesz jegyárusítás (ma 9 és 12 óra között még igen). Azokat a szurkolókat, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,5 fokot, érvényes belépővel sem engedik be a csarnokba.

A héten kiderült egyébként, hogy az oroszlányiak egyik játékosának tesztje pozitív lett. Ahogy a klub a honlapján írta, az említett játékos korábbi sérülése miatt egy ideje nem vett részt az edzéseken. A csapat többi tagjának és a stábnak negatív a PCR tesztje, így megkezdhetik a bajnokságot.

A honi szövetség „vírusszabálya” szerint egyébként az az együttes kaphat halasztást egy bajnoki mérkőzésre, amelynek 12-es keretéből öten is igazoltan fertőzöttek, s fontos információ az is, hogy gyógyult, két negatív teszttel rendelkező játékosok is csak a betegség diagnosztizálásától számított 4–6 hetet követően játszhatnak újra bajnoki mérkőzést, mivel a vírus maradandó károsodásokat is okozhat a sportoló szervezetében.