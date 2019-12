Az ifjú oroszlányi súlyemelők Tatabányán brillíroztak

Az Oroszlányi Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület fiataljai közül ketten is dobogóra léptek Tatabányán, az utánpótlás-korosztálynak rendezett Mikulás-kupán és a Földi Imre-emlékversenyen.

Likerecz Attila és Bagócs János mindkét súlyemelő tanítványa érmes helyezést ért el. Mikhel Panka, a leány korcsoport küzdelmeit meg is nyerte, sőt, eredményének köszönhetően a különdíj is neki dukált. A +109 kilósok között Zubor Gábor indul, és ő is éremmel térhetett haza.