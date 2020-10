Az oroszlányi boxlegenda kesztyűjét adta a kosarasokért

Kovács „Vipera” Attila dedikált bokszkesztyűjét ajánlotta árverésre, amellyel megszerezte az IBO nagyváltósúlyú világbajnoki címét 2006-ban.

A magyar professzionális ökölvívás történetének egyik kiemelkedő alakja, az oroszlányi származású Kovács „Vipera” Attila árverésre ajánlotta azt a dedikált bokszkesztyűt, amellyel megszerezte az IBO nagyváltósúlyú világbajnoki címét 2006-ban.

A licitálás helye az Oroszlányi Sportegylet hivatalos Face­book-oldala. A licitet a Facebook-poszt alatti kommenttel egyidejűleg az [email protected] e-mail-címre is el kell küldeni, az ajánlat csak ebben az esetben érvényes. A kikiáltási ár 100 ezer forint. Az árverés október 31., 12 óráig tart, nyertese a kesztyűt az árverést követő legközelebbi hazai NB I. A-s mérkőzésen veheti át az OSE-irodában. A nyertes az ereklyére felajánlott összeggel az OSE Lions NB I. A-s csapatát támogatja.