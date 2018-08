Szlovén vezetőedzővel vágnak neki az új szezonnak az oroszlányi kosarasok

Megkezdte a felkészülést a következő szezonra az OSE Lions NB I. B.-ben szereplő férfi kosárlabda-csapata.

Megkezdődött a felkészülés az oroszlányi férfikosarasok számára, így már a Krajnyik „Akác” Sportcsarnok bejáratánál is hallani lehetett a labdák pattogását. Bár eleinte még csak néhány játékos dobálgatott kosárra, sorra érkeztek a többiek is és a kezdésre, este hatra már a a játékoskeret és a szakmai stáb is a pályán tartózkodott. Ahogy az már ilyenkor, az átigazolási időszakban lenni szokott, több új arcot is fel lehetett fedezni.

– A keretünk jórészt összeállt, bár még nincs kizárva további játékosok igazolása – tudtuk meg Fodor Péter szakmai igazgatótól. – Ami a felkészülést illeti, az első napokban felméréseket végeznek a játékosok, de összességében elmondhatom, hogy hosszú és kemény munka vár rájuk a bajnoki rajtig. Az új vezetőedző, Sebastjan Krasovec heti kilenc edzést vezényel majd. Legalább nyolc edzőmérkőzést szeretnék vívni a bajnokság kezdetéig, ebben benne vannak azok a felkészülési tornák is, amelyeken évek óta rendszeresen részt veszünk – engedett betekintést a felkészülési folyamatba Fodor Péter, aki hozzátette, hogy az egyesület álláspontja szerint minden játékos tiszta lappal indul és lehetősége lesz annak bizonyítására, hogy alkalmas a kerettagságra.

Változások a szakmai stábban

A szlovén Sebastjan Krasovec lesz a felnőttcsapat vezetőedzője, ő korábban hazájában és Lengyelországban is eredményesen dolgozott felnőtt- és utánpótlás-csapatoknál is. A szlovén U20-as válogatottat például feljuttatta az európai A-divízióba. A másodedzői feladatokat a macedón Georgi Bujukliev látja el, aki az U18-as és az U20-as csapat edzője is lesz egyben. Az erőnléti edző Németh Zoltán lesz, aki korábban a Falco és a MAFC csapatainál tevékenykedett. Visszatért a Lionshoz a fél évet Salgótarjánban töltő, előtte az OSE-nál kosarazó Burai Róbert is. A korábbi vezetőedző, Vavra András és a másodedző Mócsai Milán mellett családi okok miatt távozott az utánpótlásban dolgozó Dokmanovic Milivoj is. Ami a játékoskeretet illeti, Madár András Veszprémbe igazolt, Bödör Bence gerincproblémái miatt orvosi tanácsra felhagyott az aktív sporttal, míg Kovács Gábor Debrecenbe, Schuj Márton pedig Pécsre költözött egyetemi tanulmányai miatt.

Mint megtudtuk, az oroszlányiak ezúttal is indulnak a békéscsabai Viharsarok Kupán, a Budapest Honvéd által szervezett Gyurasits István Emléktornán és természetesen az általuk szervezett Bányász Kupán is. Ami a bajnokságot illeti, a maximumot szeretnék kihozni a csapatból.

Mohácsi Máté Zalaegerszegről érkezett.

– Tetszik az oroszlányi közeg, pozitívak az emberek és egyébként is sok jót hallottam már a helyi kosárlabdáról. Megfelelő kihívás számomra, hogy a bajnokság egyik legjobb csapatában játszhassak, ahol mindenképpen több játéklehetőséget szeretnék kiharcolni, mint előző klubomnál.

Hegedűs Gergely az OSE egyik legnagyobb riválisától, a Veszprémtől „tette át a székhelyét” Oroszlányra.

– A körülmények nagyon jók Oroszlányon, bár ezt az elmúlt években többször is tapasztaltam. A csapat több játékosával is találkoztam már akár csapattársként, akár ellenfélként, így nem ismeretlen számomra a közeg. Öröm lesz egy ilyen ambiciózus klubnál játszani, remélem, én is hozzá tudom tenni a magamét a célok megvalósításához – tudtuk meg tőle.

Az U20-as válogatott Anda Dávid Szolnokról került az OSE-hoz.

– A nyári, szófiai Európa-bajnokságon közel két hetet együtt töltöttem a jelenlegi vezetőedzővel, Sebastjan Krasoveccel, ő győzött meg arról, hogy Oroszlányra igazoljak. Itt stabil NB I. B.-s játékos lehetek, a szakmai stáb és az infrastruktúra is adott ehhez. Sok tanulnivalóm van még, fejlesztenem kell az egyéni képességeimet, de remélhetőleg én is sokat adhatok tudásomból a klubnak – árulta el a fiatal center.

(Borítókép: Anda, Hegedűs, Bujukliev, Krasovec, Mohácsi és Fodor az edzésen. Fotó: Dallos István/24 Óra)