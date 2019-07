Óriási gondban van a Tatabányától is pontot lopó Zsámbék

A megyei első osztályú bajnokságban bronzos idényt zárt a Zsámbéki SK, amelyet a vezetőedző Bodó László is elégedetten értékelt. A következő szezonban változások várhatóak a csapat körül.

A Zsámbék az elmúlt évek legnagyobb fejlődését és stabilitását mutatta be. Két évvel ezelőtt ezüst-, a most záruló szezonban bronzérmet szereztek. A védelmük zseniálisan működött, alig kaptak gólt, ami a remek szereplés legnagyobb letéteményese volt. Ráadásul nemcsak a csapat, de a klub fejlődik, nemrégiben remekbe szabott öltözővel gazdagodtak, ami magasabb szinten is megállja a helyét.

A mögöttünk tudott szezont Bodó László csapata borzasztóan kezdte: három forduló alatt mindössze egy pontot szerzett, ám ezt követően sorra jöttek a győzelmek, így a téli pihenőt az ötödik helyen töltötte a zöld-fehér gárda. Tavasszal aztán remekeltek a Bodó-tanoncok: pontot csentek a Tatabányától is.

Az összes riválisukat legyőzték, gólt alig kaptak, így hamar biztossá vált a bronzérem. Mindössze 25 találatot kapott a szezonban a gárda, ami a második legjobb. Legeredményesebb játékosuk Mann Patrik volt, aki 22 alkalommal volt eredményes. Bodó előszeretettel támaszkodott a fiatalokra a szezonban, részben kényszerből: a 18 éves Karai Botond 18, Kállay Benedek Botond 18, Áprily Gergő szintén 18 évesen játszotta végig a szezont. A klub szerepléséről Bodó Lászlót, a Zsámbéki SK vezetőedzőjét kérdeztük.

– Maximálisan elégedett vagyok a szezonnal. Nem volt kifejezett célkitűzés, meghatározó csapata akartunk lenni a bajnokságnak. Az őszi szezonnal is elégedettek voltunk, hiába pihentünk az ötödik helyen. A tavasz ezzel szemben kiemelkedő volt, összeért a csapat, sorra jöttek a győzelmek, aminek köszönhetően ezt a szezont is éremmel zártuk – kezdte értékelését a mester.

– Rengeteg pozitívum volt az elmúlt évben. A kapott góljaink száma bármelyik osztályban kiemelkedne, a védekezésünk rettentően rendben volt, szervezettek voltunk, de az előrejátékunkkal sem volt gond. A Tatabányával viszont csak egyszer tudtuk csak felvenni a kesztyűt, az első két mérkőzésünk nagyon sima volt, amit a negatívumok közé sorolnék, tette hozzá Bodó László.

Nehéz idők

A csapat július 10-én kezdte a felkészülést, legutóbb a Biatorbágy ellen játszottak felkészülési mérkőzés.

– Óriási gondjaink vannak, borzalmas nehéz lesz a szezonunk. Gyakorlatilag alig tudok kiállítani egy kezdőcsapatot. Rengetegen távoztak a csapattól: Tuba Gergő abbahagyta a labdarúgást, Peinlich Márk sérült, a Fekete-testvérek munka miatt nem bevethetőek, Király Zoltán, Mann Patrik, és Lakatos Szilárd pedig Nyergesújfalura igazolt. Gyakorlatilag egy fél kezdőcsapatnyi játékosom távozott, új embereket pedig nagyon nehéz szereznünk. Az elmúlt érmes szezonok után ne lepődjenek meg, ha a Zsámbék a középmezőnyben szerepel. Jelen pillanatban a túlélés a cél. Hogy a csapat mit tesz le az asztalra, arról fogalmam sincs. A pozitív hozzáállásra próbálok támaszkodni, ami eddig is jellemezte a Zsámbék identitását. Senki ne lepődjön meg, hogy lesznek vereségek, de szeretnénk megtartani a tartásunkat. Az, hogy ez hány pontot jelent a bajnokság végén, azt nem tudom – zárta szavait Bodó László, a Zsámbéki SK vezetőedzője.