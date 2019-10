Hétvégi sportműsor: olimpikon jön Tatabányára

A hétvégén az esélyesség terhe nélkül játszhatnak NB-s csapataink. Íme október végének sportműsora.

Kosárlabda, NB I. A, férfi, 5. forduló: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–OSE Lions

Szombathely, szombat, 18 óra.

Az OSE a bajnoki címvédő, a jelenlegi szezonban mindhárom bajnoki mérkőzését megnyerő és jelenleg a Bajnokok Ligájában is szereplő szombathelyi csapat otthonába látogat.

– Az, hogy a hétvégén egy ilyen erős ellenféllel mérkőzhetünk meg, már önmagában is megtiszteltetés lehet a klub és szurkolóink számára is. Csapatuk erős magyar magból és jó légiósokból áll, a bajnokság favoritjai ebben a szezonban is. Amellett, hogy a mérkőzés nagy esélyesei a házigazdák, meg kell mutatnunk, hogy tudunk kosárlabdázni és büszkévé kell tennünk szurkolóinkat – nyilatkozta Sebastjan Krasovec, az OSE Lions vezetőedzője.

Amatőr női NB I., Piros csoport, 4. forduló: Vasas Akadémia–Tatabányai KC

Budapest, vasárnap, 15 óra.

Első győzelmének megszerzésére készül a hétvégén a tatabányai hölgykoszorú, méghozzá a 2-1-es mérleggel álló fővárosiak otthonában.

– A Vasas Akadémia az élvonalbeli Vasas második csapata. Fiatalok, és az eddig eltelt három fordulóban nem voltak meggyőzőek, már hazai vereségük is van – fogalmazott Mózes Emil, a TKC szakosztályvezetője. A tatabányaiaknál visszatér Horváth Szilvia és Kovalcsik Emese is, így mindenki játékára számíthat a szakvezetés.

Zöld csoport, 4. forduló: Szombathelyi Egyetem–Tatai SE

Szombathely, szombat, 14:30 óra.

Hasonlóan a TKC-hoz, a Tatai SE sem nyert még ebben a szezonban, most a 2-1-gyel álló vasiaknál vendégeskednek.

– Az összecsiszolódás még várat magára, mi több, még egy játékos csatlakozik is hozzánk. Koncsár Eszter 27 éves, bedobó, és Százhalombattáról érkezik, a hétvégén már játszhat – tudtuk meg Szabó Judit vezetőedzőtől. Mint mondta, az ellenfél nyáron megerősödött, ezért bravúr lenne a győzelem, főleg annak tükrében, hogy Kiss Csenge és Kovács Fanni egyéb elfoglaltság, Heizer Andrea pedig betegség miatt nem léphet pályára.

Teke Szuperliga, női, 8. forduló: Balatoni Vasas SE–Tatabányai SC

Siófok, vasárnap, 11 óra.

A TSC pechsorozata az előző játéknapon véget ért, így megszerezte első győzelmét a csapat. Ez a siker – stílszerűen – sokat dobott a TSC-s hölgyek hangulatán. A hétvégén, a Balaton partján azonban nem lesz könnyű dolguk a vendégeknek, mert a Vasas meglehetősen masszív gárda, amely többnyire kiegyensúlyozottan teljesít. Ennek ellenére a tatabányaiak pontosan szeretnének hazatérni Siófokról.

Kézilabda, NB I. B, Nyugati csoport, női, 6. forduló: Budaörs–Dorogi ESE

Budaörs, vasárnap, 18 óra.

Az eddig egy pontot szerző és utolsó dorogiak a bajnokság talán legnehezebb mérkőzésére készülhetnek, hiszen a listavezető és még pontot sem veszítő Budaörs otthonába látogatnak. A mérkőzés esélyese természetesen a házigazda, Bona Gergő tanítványai a tisztes helytállásban reménykedhetnek.

Vízilabda OB I. B, férfi, 6. forduló: Tatabányai Vízmű SE–Vasas SC

Tatabánya, Buborék, szombat, 11:30 óra.

A találkozó esélyese a fővárosi együttes, amely többek között a soraiban tudhatja az olimpiai bajnok centert, Steinmetz Ádámot is. A hazaik játékos-edzője, Gebauer Lajos meg is említette, hogy az egykori válogatott játékosra érdemes lesz fiatal csapatának figyelni, már csak tanulási célzattal is. A mérkőzésen a hazaiak trénere kellő bátorságot és akaraterőt vár el játéko­saitól.