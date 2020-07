Nyolcadik helyen végzett a hatszoros tatabányai gólkirály, Marosi László

A végéhez közeledik a Nemzeti Sport, a Magyar Kézilabda Szövetség és az Origo közös „játéka”, amelynek során megválasztják a „Kézisek kézisét”, a valaha volt legjobb magyar férfi kézilabdázót.

Ahogy arról beszámoltunk, Marosi László, a népszerű Zümi, a Grundfos Tatabánya KC elnöke az előkelő nyolcadik helyre került a „Kézisek kézise” elnevezésű szavazás eddig nyilvánosságra került listáján, amely a dobogósokkal kiegészülve tízfős lesz,Zümi anno párját ritkító módon a magyar bajnokságban zsinórban hatszor (1984-1990) lett gólkirály. Bajnoki aranyérmet nyert a Tatabányai Bányásszal (1984-ben) és a Dunaferr-rel is (2000). Kétszer (1987, 1988) választották meg az Év kézilabdázójának hazánkban és részese volt a sportág eddig legnagyobb sikerét elérő válogatottnak is, amely ’86-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett.

Németországi pályafutása is töretlennek nevezhető, hiszen a bundesligás Lemgóval bajnok, német kupa- és KEK-győztes is lett. Egy kis adalék Marosi sportpályafutásából: a Lemgónál szokás volt, hogy egy-egy edzést neves játékosok dirigáltak a klub kézilabdás-palántáinak. A „legenda” szerint, amikor Zümi tartotta a fiataloknak a tréninget, sokszor egy tűt sem lehetett leejteni a lemgói sportcsarnokban, annyian vettek részt az általa tartott gyakorlásokon.

Marosi Lászlótól ennek ismeretében kérdeztük meg, hogy mit szól a most „szerzett”, előkelő nyolcadik helyezéshez.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beválasztottak egy ilyen elit társaságba – mondta. – Pályafutásom elejétől arra törekedtem, hogy a sok kiváló magyar játékos tudásából a lehető legtöbbet szívjam magamba, a legjobbat sajátítsam el. Talán ezért sem volt, úgymond, egy igazi példaképem sem a pályafutásom során. Bár Simó Lajos bácsira, aki első tatabányai játékosként lett tagja a világválogatottnak, mindig felnéztem. Arról nem is beszélve, hogy hozzám hasonlóan ő is Kisbérről indult. Ebben a kisvárosban kezdte a kézilabdát, és onnan jutott fel a sportág csúcsára.