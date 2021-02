A Nyíregyháza következik a tavaszi nagy hadjáratban

Szinte az egész országot átutazza a Dorog következő ellenfele: a Nyíregyháza érkezik Fenyvesi Lászlóékhoz.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Labdarúgó NB II., 23. forduló

Dorogi FC – Nyíregyháza Spartacus

Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, vasárnap, 14 óra.

Újabb hazai meccs előtt állnak a dorogiak, akiknek lendületet adhat a múlt heti, DEAC ellen aratott nagyon fontos győzelem. Most azonban egy jóval nehezebb rivális vár a Fenyvesi-csapatra, a Nyíregyháza ugyanis masszív középcsapat, a 10. helyen áll a tabellán.

Keretükben több, korábban az élvonalat is megjárt futballista szerepel, Papucsek Barna, Jánvári Gábor, Szokol Zsolt, vagy épp Paku Roland neve jól csenghet a hazai futballbarátoknak. Ősszel egyébként Nyíregyházán megosztoztak a pontokon a felek, Girsik góljára Fodor válaszolt a meccs hajrájában.

A dorogiakra – mondhatni, a szokásoknak megfelelően – ismét „Championship-menetrend” vár, a hétvégi bajnoki után ugyanis szerdán a már nagyon várt, a Bajnokok Ligáját is megjárt Ferencváros elleni kupacsata jön, jövő vasárnap pedig az ETO FC Győr otthonában játszanak bajnokit Szedlár Zoltánék.

A másodosztály 23. fordulója ezen a párharcon kívül is több érdekes összecsapást tartogat. A listavezető Debrecen Szolnokra látogat majd, míg a feljutásra ácsingózó Vasas hazai pályán fogadja a Szentlőrincet. A Vasas és a Debrecen is egyaránt győzelemmel kezdte meg a tavaszi szezont. A Budaörs dobogós derbit vív Gyirmóton, hiszen a két csapat között mindössze két pont a különbség a tabellán, így egy hazai győzelemmel helyet is cserélne a két gárda.

A tabellán a Dorog mögött álló két csapat közül a Csákvárra ismét nehéz ­meccs vár, hiszen Ajkára utaznak majd Vaskóék, míg a sereghajtó DEAC a szintén gyengélkedő Siófok csapatát fogadja hazai pályán. Jó párosításnak ígérkezik a Soroksár–Győr és a Szeged–Haladás mérkőzés is, nem is szólva a Kaposvár–Békéscsaba találkozótól. A negyedik helyen álló Pécs is vízválasztó mérkőzésre készül a Kazincbarcika ellen, hiszen amennyiben győz a piros-fekete csapat, visszatérhet a dobogóra.

A Szolnok–Debreceni VSC találkozót szombaton, a többi mérkőzést vasárnap 14 és 17 órási kezdéssel rendezik.