Jól sikerült a Gundfos dabasi felkészülési meccse

Az első félidő közepétől végig vezetett Matics Vladan vezetőedző csapata és három góllal nyert a dabasi edzőmeccsen.

A sérült Pásztor Ákos és a torokgyulladással bajlódó Milos Vujovics, azaz szélsők nélkül utazott a Matics-csapat a Pest megyei gárda otthonába. Juhász Ádám ellenben felépült, valamint az ifiválogatottak is visszatértek és csapatba is kerültek.

A nagy meleg leginkább a mérkőzés iramára nyomta rá a bélyegét. Ám az első játékrész második felétől a Tatabánya egyértelműen ellenfele fölébe kerekedett, és ez a gólok számában is megmutatkozott.

Elöl, támadásban ugyan akadtak apróbb hibák, de a védekezés már egyértelműen kezdett hasonlítani a bajnokságban megszokotthoz. A vendégek a megszerzett előnnyel végig jól sáfárkodtak, és a vezetést a találkozó végéig nem is adták ki a kezükből. Akadtak olyan periódusok is a hajrában, amikor már négy-öt góllal is jobb volt riválisánál a kék-fehér együttes.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Alakulóban a csapatunk. Az első félidő derekától magabiztossá vált játékunknak köszönhetően az előnyük kitartott a végéig. Győzelmünk teljesen megérdemelt.