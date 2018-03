Vakon motorozott a homokviharban, mégis nyerni tudott a Budapest–Bamako tatabányai hőse

A legkeményebb sportemberek közé emelkedett a motoros Somogyi Viktor, aki nagy fölénnyel győzött a Budapest-Bamako Rally-n.

– Mit csinál, amikor éppen nem a motor nyergében ül a Budapest-Bamako Rally-n?

– Sokáig Tatabányán éltünk, aztán elköltöztünk Tatára, ahol a szüleim jelenleg is élnek, én magam viszont már Budapesten lakom. 2004-ben végeztem a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban, azóta szereztem egy magyar, egy osztrák és egy amerikai diplomát is, beutaztam a világot, de 2011 óta itthon vagyok. Jelenleg egy digitális ügynökségnél dolgozom, amit a testvéremmel és egy barátommal alapítottunk. Applikációkat és weboldalakat fejlesztünk, emellett világszerte futtatunk reklámkampányokat az ügyfeleinknek.

– Honnan ered a vonzódása a technikai sportok iránt? És miért épp a két kerék fogta meg?

– Kiskorom óta rengeteget motorozok és biciklizem, azt szoktam mondani: két kerékre születtem. Tulajdonképpen mindent imádok, ami két keréken gurul. 13 éves koromtól mindig volt valamilyen motorom, legyen az két- vagy négyütemű. A Budapest–Bamako Rally-n egy erre a célra átalakított KTM 640 Adventure R-el indultam. A Dakar közvetítéseit is minden évben követem. Az ott induló motorosokra mindig is úgy tekintettem, mint a legkeményebb sportemberekre.

– Milyen versenyeken indult korábban?

– Rendszeres résztvevője vagyok a magyarországi futamoknak, de ez volt az első nemzetközi versenyem. A Bamako elmondhatatlanul nehezebb és különbözőbb volt azoktól a versenyektől, amiken ezidáig indultam, de a felkészülés elengedhetetlen része volt a rengeteg edzés és terepmotorozás itthon, még ha sivatagi és szavannai körülményeket nem is lehet szimulálni a hazai terepeken.

Nem egy könnyed, hétvégi túra

„Fapados Dakarként” is emlegetik a Budapest–Bamako Rally-t, amelyet 2005-ben hívott életre egy magyar üzletember, Szabó Gál András. Az első verseny már azév december 26-án kezdetét vette. Eredetileg Magyarországon, Ausztrián, Olaszországon, Franciaországon, Spanyolországon, Marokkón, Nyugat-Szaharán és Mauritánián át vezetett az út Mali fővárosáig, később Szenegál, Gambia és Bissau-Guinea is az útvonal része lett. Mára a világ legnagyobb amatőr ralijává nőtte ki magát a verseny, azonban, mint a szervezők az esemény honlapján fogalmaznak, ez nem egy könnyed hétvégi autózás a Dunakanyarban. Ha valaki bajba kerül, saját magán kívül senki másra nem számíthat – esetleg a helyiek jóindulatára, viszont az teljesen kiszámíthatatlan, hogyan viszonyulnak a gyakran nomád körülmények között élő bennszülött népek a versenyzőkhöz.

– Miért jelentkezett a Budapest–Bamakóra?

– Hatalmas Dakar-rajongóként azt gondolom, hogy a Dakar akkor volt a csúcson, mikor még Afrikában rendezték, nem pedig Dél-Amerikában. A Budapest–Bamako Rally a Dakar egyetlen szellemi örököse, a világ legnagyobb amatőr rally-ja, ami Afrikában fut, és szerintem az egyik utolsó igazi nagy kaland egy terepmotoros számára. Régóta nagy álmom volt ez a verseny és úgy gondoltam: most, vagy soha! A verseny kategóriában indultam, én magam szereltem a motorom saját alkatrészekkel. Ha nekem kellett volna vinni a sátramat, a ruhákat és az ételt is, szinte biztos, hogy nem tudom terepen teljesíteni az útvonalat. Magán a motoron nagyon sokat dolgoztam, szerencsére nem is volt komolyabb technikai problémám. A versenyt és a felkészülést teljes egészében magam finanszíroztam, illetve a családom is nagyon segítőkészen állt a dologhoz. A szüleim és a testvérem nélkül ez az egész álom nem válhatott volna valóra, ezúton is nagyon köszönöm nekik a segítséget. Végül a saját vállalkozásom színeiben indultam, a csapatot pedig Netwerk Rally Team-re kereszteltem.

– Melyek voltak a verseny legemlékezetesebb pillanatai?

– Az egész versenyt borzasztóan élveztem, a legszebb és a legnehezebb pillanatok is nagyon emlékezetesek voltak. De ha egy momentumot kellene kiemelnem, akkor talán azt mondanám, amikor Mauritániában egy órán keresztül brutális oldalszélben, zéró látótávolságban egy hatalmas homokviharon keresztül motoroztam, hogy megérkezzek a B2 partszakaszra. Itt fél órát kellett várnom, hogy az apály alatt kellően visszahúzódjon az óceán. Innen további 140 kilométert motoroztam nyílegyenesen a tengerparti homokban, elég nagy tempóban Mauritánia fővárosáig, Nouakchott-ig. A jobb oldalamon az Atlanti óceán, bal oldalamon hatalmas homokdűnék, előttem pedig óriási pelikáncsapatok.

– Milyen érzésekkel ért célba?

– Eufóriát éreztem, nagyon boldog és elégedett voltam, mert az én eredeti tervem a célbaérés volt. Néhány szakasszal a vége előtt, Szenegálban éreztem először, hogy akár győzhetek is. Onnantól még keményebben odatettem magam, több kockázatot vállaltam. Az utolsó négy szakaszon különösen jól teljesítettem, így a végén a második helyezetthez képest elég nagy előnnyel nyertem meg a versenyt. De a legbüszkébb mégis arra vagyok, hogy végig nagyon okos motorozással, tulajdonképpen egy apró eséssel lehoztam a távot, és hogy épségben célba értem.

– Voltak holtpontjai?

– Egy pillanatra sem fordult meg a fejemben, hogy feladjam, annál azért jobban szerettem volna végigmenni. Elég jól felkészültem, de sok holtpontom volt. Például amikor Nyugat-Szaharában hátsó durrdefektet kaptam kerékvas és belső nélkül, sötétedés előtt. Vagy mikor az Atlaszon való átkelés közben elment a hátsó fékem és mire megszereltem, besötétedett. A szenegáli szavannán legalább hússzor eltévedtem, a vizem elfogyott, az üzemanyagom is fogytán volt, a legközelebbi közút pedig 130 kilométerre volt. De ezekre is mosolyogva gondolok vissza és örülök, hogy megtörténtek, mert csak erősebbé tettek.

– Hogy viselkedtek a versenyzőkkel a helyiek?

– Marokkóban és Nyugat-Szaharában olyan kedvességgel találkoztam részükről, amilyenben idegenektől még soha nem volt részem. Egy Akhfenir nevű apró falucskában élő néhány ember segítsége nélkül talán célba sem érek, ők segítettek egy defekt után egy triciklin beszállítani a motoromat egy helyi műhelybe, ahol le tudtam szedni a hátsó kereket. Mauritániában volt, hogy kővel dobált meg egy kislány… A szavannán olyan falvakon haladtam át, ahol motort még valószínűleg nem láttak, ott megijedtek tőlem. Gambiában mindenki nagyon kedves volt és meglepően jó volt a humoruk. Az is nagyon fontos, hogy nem szabad túlstresszelni, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy az ember eltervezte őket: ez Afrika, itt minden megtörténhet és annak az ellenkezője is.

– Mik a további tervei?

– Jövőre el szeretnék indulni a Baja 4000-en, ami a legendás Baja 1000 Rally amatőr verziója. Ez egy közel 5000 kilométeres verseny, ami Los Angeles-ből indul és megkerüli a Mexikóban található Kaliforniai-félszigetet (spanyolul Baja California – a szerk.) a sivatagon keresztül. Nagyon kemény terepeken és gyönyörű tájakon vezet az út vissza Los Angeles-be. Ezen kívül továbbra is szeretnék hazai pályákon versenyezni, az egyik álmom pedig az Albania Rally is, ami komoly előrelépés lenne. De persze, az igazi álom mindig a Dakar marad, akár valóra válik egyszer, akár nem. Mindenesetre addig még nagyon sokat kell dolgozni, edzeni, tanulni, fejlődni. Ha valamihez nagyon értek, akkor az küzdeni a nagy célokért. Úgyhogy bármi megtörténhet – és az ellenkezője is.