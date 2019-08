Nemzetközi sikert értek el a komáromi floorballozó lányok

A komáromi floorballos lányok nem találtak legyőzőre az EuroFloorball Cup Challengen, így jövőre utazhatnak a 2020-as EuroFloorball Cupra a legjobbak közé.

AZ SZPK Komárom női floorball csapata Besanconban vett részt a 2019-es EuroFloorball Challengen, amelyen a csapatok kiharcolhatták a részvételt a 2020-as EuroFloorball Cupra, ahol a sportág legjobbjai küzdenek meg egymással. A komáromi lányoknak a holland Utrecht és francia Lyon Fc csapatával kellett megküzdeniük a döntőbe jutásért.

A csoportmérkőzések során nem akadt legyőzője a Komáromnak. A döntőben szintén az Utrecht csapatával kellet megmérkőzni a csajoknak, akik, ha már a döntőig elmeneteltek, akkor az adódó lehetőséget megragadták és ismét legyűrték a holland együttest, ezzel megnyerve a kupát. A csapat egységes, jó teljesítményét egyéni, extra teljesítmények is tarkították. A torna All Star válogatottjába bekerült két komáromi lány Suszták Nóra és Lelovics Nóra személyében, akik többször is döntő faktort jelentettek a mérkőzések során. Így az SZPK Komárom csapata készülhet 2020-ban az újabb bravúrra.