A dorogi karatékák hazai pályán, nemzetközi versenyen bizonyítottak

Knock down utánpótlás és felnőtt súlycsoport nélküli nemzetközi kyokushin karate versenyt rendeztek Dorogon, a városi sportcsarnokban.

A Mikulás-kupán a magyarországi versenyzők mellett ausztriai, horvátországi és szlovákiai karatésok is pályára léptek, így kijelenthetjük, hogy a környező országok és hazánk legjobbjai is megmérették magukat. A mintegy kétszázötven fős mezőnyben a Dorogi Nehézatlétikai Clubot (DNC) huszonhat sportoló és három versenybíró is képviselte. A rendezvényen nyitóbeszédet mondott Puksa Ferenc, a DNC elnöke, majd megkezdődtek a küzdelmek.

A városi sportklub eredményesen szerepelt a kupán. Bauer Kristóf, Hetzer Laura, Berta Orda, Berta Kenéz, Papp Attila, Juhász Emma, Fehérvári Jázmin, Juhász Antónia és Sipka Ádám bronzéremmel fejezte be a küzdelmeket. Mátyás Gergő és Bakos Ádám második helyen végzett, míg Nagy Zoltán, Gyöngyös Anita, Dudás Hédi, Bauer Botond, Papp Henrietta egyaránt első lett.