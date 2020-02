A német rókákhoz látogat a Tatabánya az EHF-Kupában

A Tigrisek az EHF-Kupában megvívott első meccsét bravúros bombagóllal nyerték meg hazai pályán. A második összecsapás a Füchse Berlin otthonában lesz.

Míg az EHF-Kupában, az első csoportbeli riválisával, a La Rioja-val néhány esztendeje a selejtezőkörben már találkozott a Grundfos Tatabánya KC, addig a Füchse Berlinnel, becenevükön a rókákkal – korábban – a csoportkörben ütköztek meg. Ezek a találkozók a berliniek sikerével zárultak.

EHF-Kupa D csoport, második csoportkör

Grundfos Tatabánya KC – Füchse Berlin

Max-Schmeling-Halle, Berlin, Németország

február 13. csütörtök 19 óra

A csaknem 3,8 milliós német főváros gárdája patinás együttes, hiszen az elődöket is „beleszámolva” az egyesületet még 1891-ben alapították. A „rókák” tavaly a Bundesligában a hatodik helyen végeztek, a német kupát 2014-ben nyerték meg. Az EHF-kupában kétszer végeztek az élen, 2015-ben és 2018-ban. AZ IHF Super Globe küzdelmeit is kétszer nyerték meg, 2015-ben, illetve egy évvel később is.

A berliniek a 9000 férőhelyes Max Schmeling Halléban fogadják aktuális ellenfelüket. A fővárosi csapat hazai környezetben zöld szerelésben lép pályára, idegenben – általában – fehérben. Az együttes szakvezetője a bosnyák származású Velimir Petkovics. A német főváros együttese jelenleg a negyedik helyen tanyázik hazája bajnokságában, a Bundesligában, de mindössze négy pont választja el őket a listavezető Kiel gárdájától. Az is igaz viszont, hogy mindössze egy ponttal előzik meg az ötödik Löwen alakulatát. Az EHF-nyitány jól sikerült nekik, hiszen 25-23-ra verték a francia PAUC csapatát, méghozzá idegenben.

Nyártól a Tatabánya soros riválisát, a Kék Tigrisek montenegrói válogatott szélsője, Milos Vujovics is erősíti majd. Rajta kívül bosnyák, dán, francia, horvát, spanyol, svájci, svéd és szerb játékos is szerepel a Füchse Berlin keretében, tehát valóban nemzetközi brigádról beszélhetünk a fővárosi német gárda esetében.