Nem kaptak fizetést a tatabányai focisták

Adminisztrációs hiba miatt nem kaptak fizetést a Tatabányai Sport Club labdarúgói. A hozzánk érkezett információk szerint hiába várta a bravúrosan szereplő csapat a fizetését, nem érkezett utalás a számlájukra.

Az okokról megkérdeztük Balogh Ferencet (Jobbik), a helyi Összefogás koalíció képviselőjét, akit Tatabánya sporttanácsnokának és a labdarúgó csapatot vezető Kft. ügyvezetőjének is megválasztottak. Elismerte, hogy valóban van egy pár napos csúszás az önkormányzat által megítélt támogatás folyósításával, ám ez adminisztrációs jellegű. Balogh azt is hangsúlyozta, hogy a klub és a játékosok nem maradnak pénz nélkül, mert a likviditás biztosított, hiszen más forrásokból is van bevétele a klubnak.

Hogy mi az oka az adminisztációs hibának, s hogy pontosan mikor jutnak a játékosok a pénzükhöz, az a válaszból nem derült ki.

Mint ismert: a hosszú évek küzdelme után a harmadik osztályba most feljutott gárda nagy meglepetésre 9. forduló után a dobogón áll, hiszen újonc létükre hétszer hagyták már el győztesen a pályát. Utolsó két mérkőzésükön kilenc gólt lőttek, miközben csak egyet kaptak.

