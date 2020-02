Nehéz mérkőzésen nyert az OSE a Sopron ellen

A mérkőzés második negyedében egy magáról megfeledkező soproni szurkoló sörrel öntötte le az egyik játékvezetőt egy vitatott ítéletet követően, mire a bírói hármas megállította játékot. Ezt követően a biztonságiak tettek rendet a soproni B-középben, de közben néhány pofon is elcsattant. A mérkőzést követően már komoly verekedés alakult ki a vendégszurkolók és a biztonsági emberek között, a rendőrségnek is be kellett avatkoznia.

Férfi NB I. A csoport

OSE Lions- Sopron KC 91-75 (24-22, 18-23, 20-17, 29-13)

Oroszlány, 1300 néző.

V.: Földházi T. P., Tóth C., Balog Gy. A.OSE Lions: E. WASHINGTON 26/12, ABELL 14/6, RIZVICS 17/9, Zsíros, BOZSOVICS 16. Csere: Kucsora, Anda, Demeter, Mohácsi 2, Illés 7/3, Garamvölgyi 3/3, Hayes 6.

Edző: Sebastjan Krasovec.

Sopron: KINNEY 17/9, THOMPSON 15/9, Takács N. 5/3, Rivers 6, CARTER 14. Csere: Werner 2, Fazekas, Supola 2, Jogéla 14/3, Molnár M.

Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 7-6, 6. p.: 13-6, 9. p.: 19-19, 14.p.: 28-33, 17. p.: 32-40, 24. p.: 48-50, 26. p.: 50-56, 29. p.: 62-58, 33. p.: 70-63, 35. p.: 79-65, 38. p.: 86-70.

Sebastjan Krasovec: – Ahogyan arra készültünk is, nagyon nehéz mérkőzést vívtunk. Az elején nem játszottunk jól, sok volt a hiba, az eladott labda. Eredmény szempontjából hullámzó volt az első három negyed, a negyedikre aztán védekezést váltottunk, emellett a triplákat is jól dobtuk és így el tudtunk húzni.

Kosztasz Flevarakisz: – Az első három negyedben nyújtott játékunkkal győzelmet érdemeltünk volna, de az utolsó tíz perc egyértelműen a hazaiaké volt. További sok sikert kívánok az OSE-nak, nekünk pedig össze kell szednünk magunkat, hiszen hosszú még a szezon.