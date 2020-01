Nehéz helyzetből, mégis reménykedve várják a tavaszi idényt a TVSE vízilabdázói

Az első- és a másodosztályú tatabányai férfi vízilabdacsapat sem tudhat könnyű félszezont maga mögött, mindketten sereghajtóként várják a februári folytatást.

Az OB I.-es férficsapat keretében ősszel öt helyen történt változás. A legfontosabb, hogy az előző szezon gólkirálya, Kolozsi Marcell Pécsre távozott. A többi, „lyukas” posztra viszont fiatalokat próbált igazolni a Tatabányai Vízmű SE vezetése. Ennek a megoldásnak persze anyagi okai is voltak.

– Mivel az elmúlt négy évben vagy eredményben, vagy pontszámban, de mindig előreléptünk, most sem lehetett más a célunk, minthogy a tavalyinál jobb helyezést érjünk el – kezdte az értékelést Zantleitner Tamás, az elsőosztályú férficsapat szakvezetője. – Sajnos az már most látható, hogy ez ebben a pontvadászatban nem jön össze. Már most elúszott a jobb helyezés lehetősége.

A TVSE nyeretlenül sereghajtó a csoportjában. Bár az alapszakasznak majdnem a fele még hátra van, de az gyorsan kiderült, hogy néhány sérülés mennyire megzavarhatja a csapategységet. Különösen, hogy a tavalyi húzóemberek lettek maródiak, a fiatalok pedig nem tudták őket megfelelően helyettesíteni.

– Az utolsó, nyolcadik helyről várjuk a folytatást – mondta a vezetőedző. – Úgy gondolom, nagyon nehéz lesz, de ha a sérültjeink felépülnek, teljes kerettel nem lehetetlen kimászni a gödörből. Ehhez azonban szükséges lenne, hogy az alapszakaszban is gyűjtsünk pontokat. Erre a Debrecen ellen nyílik majd tavasszal lehetőség, illetve megpróbáljuk ugyanezt Szegeden is. Amennyiben ez összejön, a rájátszásban már javulhatnak az esélyeink.

Az OB I.-es női csapat egészen más „kávéház”. Zantleitner Krisztina vezetőedző egyértelműen – persze nincs is más lehetősége – a tatabányai fiatalokra épít. A TVSE idén három pontot gyűjtve a kilencedik helyen zárta az őszt. Úgy, hogy három gólérzékeny játékos – Bicskei Réka, Petik Panna és a szlovák Tamara Kolarova – is eltávozott Tatabányáról. Nem véletlen, hogy most a felnőtt együttesben négy serdülő- és három ifjúsági korú pólós játszik. Ezek a fiatalok ebben az évben például a Honvédet többször is legyőzték.

– Az volt a célunk, hogy az úgynevezett nagycsapatoktól minél kevesebb gólt kapjunk, és minél több gólt lőjünk nekik – emelte ki Krisztina. – A fiataloknak kellene leg­alább tavaszra átvenniük a távozók szerepét, de ezen még sokat kell dolgoznunk. Beszélhetünk némi előrelépésről, de azt ne feledjük, hogy a mi 15–16 éves játékosainknak kell hétről-hétre szembeszállniuk 25–26 éves, érett vízilabdázókkal. Azt is látni kell, hogy nem az ország legtehetségesebb fiataljaival dolgozunk, hanem azokkal, akik „vannak”. Ennek ellenére nagyon fontos, hogy mind a serdülő-, mind az ificsapatunk a bajnokság ötödik helyén áll, partiban vagyunk a legjobb együttesekkel is. Szeretnénk mindkét korcsoportban a négyes döntőbe kerülni.

Gebauer Lajos, a Tatabányai VSE OB I. B.-s férfigárdájának játékos-edzője azt emelte ki, hogy újoncként az egyik szemük sírt, a másik nevetett, amikor két héttel a pontvadászat kezdete előtt a Békéscsaba visszalépésével nyílt meg az útjuk a másod­osztályba.

– Ekkor már nem tudtunk erősíteni sem, sőt, eleinte a strandon kellett edzenünk, mert uszoda sem volt – jegyezte meg a tréner. – Nehezen indult a szezon, hiszen kevés volt és most is kevés a hadra fogható pólósunk. Így, igaz, hogy csak a tizedikek vagyunk, de már az is nagy szó, hogy pontokat tudtunk szerezni. A fejlődésünket bizonyítja, hogy a szezonnyitó meccsen, Székesfehérváron 13 gólos vereséget szenvedtünk. Az utolsó téli játéknapon ugyanez ellen a gárda ellen 9-9-et értünk el a Buborékban. Emellett szereztünk egy győzelmet is. Bízom a további előrelépésben, egyértelműen a bennmaradás a célunk. A csapatnak azonban nincs hosszú pihenője, hiszen februárban már ismét pontokért száll medencébe a TVSE.