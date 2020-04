Negyven éve Pöci nélkül is pontot csent a Tatabánya a Vasas otthonából

Múltidézőnkben megyei csapataink negyven éve, április utolsó hétvégéjén játszott bajnoki mérkőzéseit elevenítjük fel.

Ebben a sport mentes időszakban a Kemmával elkalauzolunk benneteket a megye történelmi sportvilágába. Már felidéztük, hogy 10 és 20 éve milyen meccsekre készült a megye, most nagyobbat, pontosan 20 évet ugrunk vissza az időben, hogy felidézzük 40 évvel ezelőtt, 1980-ban mi is történt megyénk pályáin április utolsó hétvégéjén.

Rögtön kezdjük is röplabdával, ugyanis négy évtizeddel ezelőtt Tatabányának még volt férfi röplabda csapata, akik az NB II-ben szerepeltek. Azóta a megyeszékhelyen a lányok húzzák ezt a sportágat, de térjünk vissza az akkori férfi szakosztály szerepléséhez. Az akkoriban Tatabányai Petőfi néven szereplő gárda Kecskemétre látogatott a bajnokság aktuális fordulójában. Igazi csemege és rangadó volt ez a röplabda szerelmesei számára, hiszen a tabella első két helyezettje feszült egymásnak, pontosabban a hálónak. A meccsen a Tatabánya kezdte a nyitást és koncentrált első szett után vezetett is a találkozón. A második játszmában nem jött ki a lépés és sikerült egyenlítenie a hazai alakulatnak. A harmadik szettben ismét a vendégek kerekedtek felül és sikerült 2-1-re elhúzni. Ekkor azt lehetett érezni, hogy zsebben a rangadó. Azonban a következő játszmában a sorozatos bírói tévedések miatt ismét egyenlített a Kecskemét, majd az utolsó játszmában végül 3-2-re meg is nyerték a találkozót.

Evezzünk át a kézilabdára. A Tatabánya ebben a labdasportban nem csak napjainkban brillírozik és veszi fel a harcot a sportág krémjével, hanem már 40 évvel ezelőtt is eredményesen harcolt az NB I-ben. Ekkor a női alakulat is az első osztályban vitézkedett és mindkét tatabányai gárda a Debrecent látta vendégül a tatabányai sportcsarnokban. A buzdításra már akkor sem lehetett panasz, hiszen 800 fanatikus éltette a csapatot a helyszínen. Jól kezdte a meccset az akkoriban TBSC néven szereplő Tatabánya és sikerült 5-1-re elhúzni. Itt még sikerült visszakapaszkodni a Debrecennek, de aztán már nem kegyelmeztek a hazaiak és fokozatosan nyílt az a bizonyos olló. A félidőre 13-7-es eredménnyel vonultak. A második játékrészben sem hagyott alább a hazai termelés, amelyre a vendégeknek nem volt válaszuk, így a lányok fölényes, 26-13-as győzelmet arattak.

A fiúkat sem hagyták cserben a drukkerek és ezren szorítottak a fontos pontokért. Izgalmasan alakult a találkozó, ugyanis a csapatok hosszú perceken keresztül fej-fej mellett haladtak, bár többnyire a vezetés a vendégeknél volt, így az eredmény után mindig a hazaiaknak kellett loholni. Azonban ez nem okozott gondot a Tatabányának. A debreceniek jobbára két gólos előnyöket tudtak kialakítani, amelyet a hazai csapat mindig egalizálni tudott. Aztán a mérkőzés végén fordult a kocka és már nem a Debrecen, hanem a bányász vezetett két találattal. Végül, ha nehezen is, de 29-27-es eredménnyel a fiúknak is sikerült otthon tartani a pontokat, így a szurkolók kettős győzelemnek örülhettek a hétvégén.

Váltsunk labdaméretet és borítást, irány a focipálya. Az első osztályban szereplő TBSC a Vasas elleni idegenbeli mérkőzésre hangolódott. A csapat jó előjelekkel várhatta a mérkőzést az előző fordulók eredményeinek tükrében. Ősszel a két csapat 3-3-as döntetlent játszott egymással. A találkozó előtt a Vasas edzője minden további nélkül beleegyezett volna a pontosztozkodásba, azonban azt is elmondta, hogy ez a találkozó igazán nehéz lesz. A Tatabányánál üröm az örömben, hogy eltiltás miatt a TBSC trénere nem számíthatott két kulcsjátékosára, P. Nagyra és Udvardira.

A fővárosban a Fáy utcában 8 ezer néző várta a kezdősípszót. A találkozót a hazaiak kezdték jobban és több helyzetet is kialakítottak a Tatabánya kapuja előtt. Ahogy azonban lenni szokás, a kevesebb lehetőségig jutó vendégek szerezték meg a vezetést a félidő vége előtt. Sokáig azonban nem tarthatott a bányász öröm, ugyanis még 1 perc sem telt el a második játékrészből, már jött is az egyenlítő találat. Ezt követően ismét nyomott a Vasas és kapufáig is eljutott, de gólt újfent a vendégek szereztek. Már a szájában érezhette a győzelem ízét a bányász, amikor 7 perccel a vége előtt a sok hazai akció meghozta gyümölcsét és egyben az újabb egyenlítést is. Több gól nem esett, így az őszi döntetlen után a tavaszi meccs is döntetlennel, 2-2-es végeredménnyel zárult.

Egy osztállyal lejjebb, vagyis az NB II-ben is több megyei csapatunk vitézkedett. Ekkor a másodosztályban harcolt a KOMÉP, a Dorog, az Esztergom és a Bábolna is. Nézzük is a párosításokat. A KOMÉP a Szombathelyi Haladást látta vendégül Tatabányán, a Dorog Komlóra, az Esztergom Dunaújvárosba utazott, míg a Bábolna hazai pályán fogadta a Győri MÁV DAC csapatát.

A KOMÉP hamar hátrányba került a Haladás ellen, így félő volt, hogy kiütés lesz a vége. Aztán a kezdeti zavar után hamar összeszedte magát a hazai csapat és a félidő derekán sikerült egyenlíteni. A mérkőzés következő szakasza egészen a 70. percig jórészt nagy csatákkal telt a mezőnyben, aztán jött egy pofás támadás és már vezetett is a KOMÉP. Pár perccel később még egy fejes gólt is szereztek a hazaiak, így a kezdeti sokk után megérdemelten született 3-1-es győzelem Tatabányán.

A Bábolna nem járt ekkora szerencsével hazai közönsége előtt. Bár a győri alakulatot folyamatosan a kapujukhoz szegezték és záporoztak a helyzetek, a gól csak nem akart összejönni. Annál inkább a a végig védekező győrieknek, akik jóformán az első helyzetüket gólra is váltották. Ezután is a Bábolna dolgozott ki helyzeteket, de egyszer sem hördülhetett a hazai publikum. Végül a Bábolna feladta és még egy gólt vágtak a vendégek a mérkőzés végén, ezzel kialakítva a 2-0-ás végeredményt.

A Dorogot nagy sérüléshullám sújtotta komlói túrája előtt, így várhatóan alaposan felforgatott csapat állt ki a találkozón. Ám így is a vendégek voltak kezdeményezőbbek, akik próbálták kihasználni a hazaiak zavarodottságát. Sajnos ez nem sikerült és a Komló az első helyzetét gólra váltotta, ezzel ki is alakítva az 1-0-ás végeredményt.

Pontszerzési szándékkal utazott Dunaújvárosba az Esztergom. A vendégek jól megszervezett védelemmel léptek a pályára, amely meg is hozta a gyümölcsét, mert a dunaújvárosi csatárok a kapu közelébe sem tudtak férkőzni. Az Esztergom erejéből nem csak a védekezésre, a támadásra is futotta és több helyzetet is sikerült kidolgozni, de a hazai hálóőr is magabiztosan állta a sarat. Végül a találkozón gól nem esett, de az Esztergom elérte a célját és ponttal térhetett haza Dunaújvárosból.