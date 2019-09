A tatabányai fallabdás, Farkas Balázs negyedik lett Bukarestben

Bár a bronzéremről lecsúszott, mégis szép eredménnyel távozik a romániai Eb-ről a tatabányai fallabdás. A csapat többi tagja is szépen teljesített.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb fallabdás sikerét elérve, Farkas Balázs a negyedik helyen végzett a Bukarestben megrendezett egyéni Európa-bajnokságon. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tatabányai fallabdás a kontinensbajnokság bronzmeccsén küzdött, de a svájci Nicolas Muellertől kikapott 3-0-ra.

Hoffmann Péter a 14. helyen zárt, miután az utolsó meccsén vezető pozícióban megsérült az orosz Vladislav Titov ellen. Chukwu Hannah első felnőtt Európa-bajnokságán nagyot játszott, ugyanis az első vesztes találkozója után minden egyes mérkőzésén győzött, így a vigaszágat megnyerve összesítésben a 17. lett.

Képes Gábor, a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség főtitkára szerint sikeres Eb-t zártak a magyarok.

– Sajnos Hoffmann Péter számára sérüléssel fejeződött be az Eb, de ő is nagyon odatette magát Bukarestben, mint ahogy Chukwu Hannah is. Első felnőtt Európa-bajnokságán nem várt győzelmekkel jelezte: számolni kell vele a jövőben. Farkas Balázs a negyedik helyével beállította a legjobb magyar Eb eredményt. Korábban ugyanis Krajcsák Márk végzett már negyedikként kontinensbajnokságon. – mondta Képes Gábor.