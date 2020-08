Négy teljes napon át versenyezhetnek megyénk horgászai

Javában tombol a horgász szezon, megyénk vizeiben a versenyeken horgászók és az egyéni halfogók szákjaiban is szép számmal gyülekeznek a fogások. A jövőben augusztus végén, majd szeptember közepén várják a Duna-parthoz, valamint a környei tó partjára a horgászat szerelmeseit, hogy különböző korcsoportokban, valamint csapatokban és egyénileg is összemérhessék tudásukat.

A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége kilencvenhat órás csapatversenyt rendez augusztus 26-tól egészen 30-áig. A hagyományteremtő Neszmélyi Nagyhalfogó Horgászverseny célja a Duna-ág bemutatása, valamint a nagyhalak népszerűsítése. A verseny pontos helyszíne az Éden Camping lesz, melynek csaknem százhúsz hektáros területén minimum tizenöt, maximum huszonöt darab, három főből álló csapat versenyezhet az értékes díjakért.

Az első három helyezést elérő csapatok pénzdíjban, ajándék csalicsomagban részesülnek, valamint helyezésüket jelölő serleget is kapnak. E mellett a legnagyobb halat kifogót is díjazzák. A gyönyörű helyszínen emellett közös programokkal, előadásokkal, illetve egyéb rendezvényekkel várják az érdeklődőket. A verseny a „Catch and Release” – azaz a „Fogd meg és engedd vissza” – horgászási elvrendszer alapján működik majd.

Legyen öné a hónap fogása!

Elindult virtuális horgászjátékunk, amelyben a 24 Óra és a Kemma.hu arra kéri a Komárom-Esztergom megyei sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, és írják meg legjobb horgásztörténeteiket. Látogatóink szavazatai alapján júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. És hogy felpörgessük a hideg novembert is, az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét! Küldjék be a nagy fogásokról készült képeket, sztorikat és nyerjenek, hiszen a hónap fogása második fordulójában is értékes nyeremények találnak gazdára. Az augusztusi fődíjért érkező szavazatokat szeptember 7-ig fogadjuk. A Hónap Fogása címért versenyző, három legtöbb szavazatot szerző versenyzőt a 24 Óra szeptember 11-én megjelenő számában mutatjuk be, benevezett fogásaik mellé csatolt történeteikkel együtt.

A szövetség felhívja a horgásztársak figyelmét, hogy a Duna Neszmélyi Skanzentől kezdődő, valamint a Süttői egyenes szigettel szemben lévő vonaláig tartó szakaszon a verseny időtartama alatt általános horgászati tilalom érvényes. Környei Horgász Egyesület legkisebb tagjait invitálja versenyre szeptember 12-én a környei tó partjára.

A Magyar Országos Horgász Szövetség, a Fisch Kft. Tatabánya, valamint Környe Község Önkormányzata támogatásával létrejövő versenyre két korcsoportban – alsó, valamint felső tagozatos általános iskolás korcsoportban lehet nevezni Török Mihály, egyesületi elnöknél az Alkotmány u. 80. sz. alatt, a Csavar Csapágy Üzletben.

A versenyre 7 órától várják a nevezőket, nem sokkal később, 7 óra 50 perckor kezdődik a beetetés, a verseny pedig 8 órakor kezdődik és délig tart majd. Az egyesület felhívja a leendő versenyzők figyelmét: bottal, illetve horoggal érkezzenek a verseny napján, emellett minden gyereknek rendelkeznie kell úszás készséggel. Az egyesület kiemeli: a rakós bot használata tilos a verseny során. Az első hat helyezett mindkét korcsoportban serlegben, valamint horgászfelszerelésben részesül, a szervezők emellett számos meglepetéssel is készülnek.