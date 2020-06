Négy ifjú megyei sportolót támogat a MOL Alapítvány

A fallabdázó Chukwu Hannah Chinyere, a kajakozó Csikós Zsóka, a moto­krosszos Gál Lili, valamint a kick-boxoló Kajtár Bence lettek a MOL Alapítvány Komárom-Esztergom megyei választottjai.

Közel száz tehetséges fiatal sportolót díjazott idén is a MOL Alapítvány, összesen 32 millió forint értékben. A MOL Tehetségtámogató Program Sport pályázata elsősorban általános- vagy középiskolás diákoknak nyújt anyagi segítséget, akik tehetséges sportolók, és országos vagy nemzetközi versenyen is jó eredményeket értek el. Az útiköltségtérítésre, eszközvásárlásra vagy egyéb sportoláshoz köthető költségekre igénybe vehető támogatás a fiataloknak megfelelő hátteret jelent a további felkészüléshez. A támogatási keret összege nem változott, viszont a koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok következtében felére esett vissza a beadott pályázatok száma.

A márciusban meghirdetett pályázatra a 10–18 évesek kategóriájában 378 pályázat érkezett be, ebből 85 pályázatot támogat az alapítvány – köztük három páros versenyzőt –, összesen 27 millió forint értékben. A 18 éven felülieknek szóló Sport Klasszis kategóriában kilenc fő kérelmét díjazták, összesen 5 millió forint értékben. Így idén összesen 32 millió forintos támogatást nyújt az alapítvány közel száz kiemelkedő teljesítményű fiatal sportolónak.

A pályázatok háromkörös elbíráláson mentek keresztül, a végső döntést a MOL Alapítvány kuratóriuma hozta meg egy szakértői zsűri segítségével. A pályázatra bármilyen sportág versenyzői nevezhettek, amennyiben magyarországi sportegyesületnél leigazolt versenyzők, és országos vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el.

A támogatottak 37%-a budapesti, 63%-a vidéki sportegyesületnél sportol, és 47 különböző sportágat képviselnek. A nyertes pályázók egynegyede a 10–14 éves korosztályból kerül ki. A nyertesek a támogatást előfinanszírozásként kapják meg, és a 2020–21-es nyári és téli versenyszezonban használhatják azt fel.

A COVID-19-járvány okozta bizonytalanságok miatt ebben az évben közel 50%-kal esett vissza a pályázati kedv. Mivel azonban a támogatási keret nagyságrendje nem változott, így idén is a tavalyihoz hasonló létszámban nyerhettek támogatást a pályázók.

– Ahogy az elmúlt években, idén is kihívás volt értékelni a pályázatokat, hiszen számtalan tehetséges, nagy lehetőségek előtt álló és már most is eredményes sportoló versengett a támogatásért. Nagy öröm számomra, hogy seregnyi sportágban rejlenek Magyarország aranytartalékai. A hagyományosan eredményes olimpiai sportágak mellett nyertes pályázatok születtek thai-bokszban, jiu-jitsuban és falmászásban is. Vannak olyan sportolók, akiknek évek óta követem a fejlődését, közéjük tartozik Rabb Krisztián ifjúsági olimpiai aranyérmes kardozó, és vannak olyanok, akiknek ezután fogom fokozott figyelemmel követni a pályafutását. Biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk hallani a jövőben a MOL Alapítvány által támogatott fiatal sportolókról – mondta Szi­lágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardozó, a MOL Alapítvány jószolgálati nagykövete, a MOL Tehetségtámogató Program zsűritagja.

Komárom-Esztergom megyéből Chukwu Hannah Chinyere, Csikós Zsóka, Gál Lili és Kajtár Bence nyerte el a támogatást. A 19 éves tatabányai fallabdás, Chukwu Hannah Chinyere a Squasbere SEjátékosa ranglistavezető volt az európai U13-as, U15-ös és U17-es korosztályban is. 16 évesen magyar női országos bajnok lett. Jelenleg 166. a felnőtt női világranglistán, korosztályában a világ élmezőnyébe tartozik. 2020-ban már tervezi több felnőtt profi versenyen is a részvételt. A támogatásból versenyek utazási költségeit szeretné fedezni.

A 19 éves esztergomi kajakos, Csikós Zsóka a Szolnoki Kajak-Kenu Klub evezőse, ő többszörös korosztályos világ- és Európa-bajnok. A támogatásból kajaklapátot fog vásárolni, azzal vág neki a felnőtt mezőny versenyeinek.

Az esztergomi Gál Lili még csak 16 éves, de már motokrosszversenyző. 13 éves koráig csak a fiúk között versenyezhetett, onnantól kezdve lépett be a magyar felnőtt női mezőnybe. Leginkább a cseh és a szlovák bajnokságon indul. Utazási költségeihez kap támogatást.

A 19 éves Kajtár Bence az Esztergomi Kick-boksz SE harcosa évek óta tagja a korosz­tályos kick-box-válogatottnak, az egyik legsikeresebb utánpótláskorú kick-box-versenyzőnk, aki már a felnőttek között is kipróbálta magát. 2018-ban korosztályos világbajnoki, 2019-ben korosztályos Európa-bajnoki aranyérmet nyert. A támogatásból a versenyek utazási költségeit fedezi majd.