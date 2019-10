Négy aranyat szereztek kajakosaink a diákolimpián

A Tatai Hódy Sportegyesület sportolói közül többen is kiharcolták a korosztályos válogatottságot a diákolimpia döntőjében.

Fadd-Domboriban, a Duna-holtágában rendezték meg a kajak-kenu diák­olimpia döntőjét. A versenynek nagy volt a tétje, hiszen az értékes helyezések mellett az eredmények alapján be lehetett kerülni a korosztályos válogatott keretekbe is.

A Tatai Hódy Sportegyesület sportolói közül többen éltek is ezzel a lehetőséggel. A kajakosok négy diákolimpiai bajnoki címet szerezve öregbítették oktatási intézményeik, illetve klubjuk hírnevét. Ketten pedig a teljesítményük alapján be is kerültek a válogatottba. Így Almási Lilivel és Hidvégi Zalánnal együtt, már hatra emelkedett a korosztályos válogatottak száma.

Eredmények

K2 1000 m: 1. Horváth Mátyás–Bolehradsky Szilveszter (Tatai Református Gimnázium) és Wittmer Kitti– Ocskay Lora (Eötvös gimnázium), 2. Hidvégi Hunor–Karch Ádám (Eötvös gimnázium). K1 2000 m 1. Hidvégi Hunor (Eötvös gimnázium), 3. Almási Lili (Eötvös gimnázium). Mini K1 2000 m 1. Hidvégi Zalán (Talentum), 3. Gábor Tímea (Tatabánya, Sárberki-iskola). K1 500 m 3. Almási Lili (Eötvös gimnázium).

