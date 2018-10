Ezzel a koreográfiával remekeltek a naszályi mazsorettek az Eb-n (videó)

A naszályi mazsorettcsoport legidősebb korosztálya a közelmúltban hatalmas sikert ért el a horvátországi Opatijában megrendezett Merry Majorette Európa Bajnokságon: a lányok harmadik helyen végeztek. A sikert kemény munka előzte meg.

A községben tizennyolc éve alakult az első mazsorettcsoport. Jelenleg három korcsoportban tanulják a lányok a sportág fogásait. A kicsik és a kadet csapat is számos szereplést tudhat a háta mögött, a legidősebbek pedig nemrég Európa-bajnok harmadikként tértek haza Horvátországból.

Edzőjük, Üveg-Maráz Tímea korábban maga is mazsorettezett, harmadik éve pedig már tanítja is a helyi fiatalokat. Elmondta, hogy a versenyt rengeteg munka előzte meg, és egy megyei siker is motiválóan hatott a csapatra.

– Egykori edzőm, Willi Attiláné Márta három éve keresett meg, hogy vállalom-e a naszályi csoportot. Kezdetben együtt, majd két éve egyedül vezetem a lányokat. Ekkor beiratkoztam a Magyar Majorette Szövetség oktatói tanfolyamára, ahol rengeteg új technikával, dobásformával ismerkedtem meg, amiket mind beépítettünk a koreográfiáinkba.

Nagy volt az izgalom a verseny előtt

A négynapos horvátországi versenyt óriási izgalom előzte meg. Az oroszlányi siker után rengeteg gyakorlás következett, egyes mozdulatokon még finomítottak, tökéletesítették a koreográfiát. Még az indulás előtti napon is edzettek. A felkészülésben a Magyar Majorette Szövetség elnöke, Geisztné Gogolák Éva is segített. Az Eb első napján mégis akkora volt a lányok lámpaláza, hogy csak az ötödik helyen végeztek. A kezdeti csalódottság után azonban a következő napokban sikerült megmutatniuk, mire képesek, ezzel pedig lenyűgözték a zsűrit, így végül az igen előkelő harmadik helyen zárt a csapat. Jövőre már kvalifikációval szeretnének kijutni a bajnokságra.

– A nevezésben közrejátszott az Oroszlányban megrendezett országos nemzetközi bajnokság is, ahol a lányok kétszeres ezüst minősítést kaptak. Előtte abban egyeztünk meg, hogy ha sikerül dobogós helyen végezniük, akkor mehetünk tovább. Ezt a kitételt sikeresen teljesítették, így készültünk tovább az opatijai versenyre. Ezen kívül a felkészülésben nagy segítségemre volt a vértesszőlősi egyesületből Pappné Bedei Sarolta és Bedei Mária – mondta el Tímea.

Nem csak a koreográfia számít

Amellett, hogy a lányoknak rengeteget kell próbálniuk, hogy minden mozdulatuk tökéletes és összehangolt legyen, a külsőségekre is oda kell figyelniük. Az egységes haj és smink csaknem annyira fontos, mint egy-egy jól sikerült dobás. Még az is számít, milyen magasan van a lányok kontya. Minden egyes mazsorettcsoportnak egyedi tervezésű dressze van. Üveg-Maráz Tímea edző elárulta, hogy ők a nagyokkal már együtt szoktak dönteni a fazonról, a színről és a díszítésről. Az oroszlányi versenyre egy kék-fehér, kabátkás szett készült, ebben indultak az Eb-n is. Egy ilyen kosztüm elkészítése nagyon drága, de szerencsére a csapat szponzorai a kiutazás mellett ebben is segítenek.