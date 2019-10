A Mega Tech SE harcosa ezúttal kínai riválist vert

A Mega Tech SE kiváló harcosa a Magyarország-Kína csapatbajnoki mérkőzésen szállt ringbe és egyhangú pontozásos győzelmet aratott.

Kecskeméten rendezték meg a Magyarország–Kína profi K1-es csapatbajnoki mérkőzést. Az eddig egyedülálló rendezvényt egy délutáni amatőrgála előzte meg, ahol az utánpótláskorú versenyzők mérhették össze tudásukat muay­thai-szabályrendszerben. Utóbbi programon lépett ringbe a tatabányai Mega Tech SE mindössze 15 esztendős, tehetséges sportolója, Selmeci Attila, aki egyhangú pontozással győzte le fővárosi ellenfelét.

A rendezvény fénypontján aztán összecsapott egymással az öt-öt magyar és kínai profi. A Mega Tech SE-nek itt is jutott szerep, hiszen az egyesület versenyzője, Nardelotti Zoltán is tagja volt a magyar válogatottnak. Zoltán a 75 kg-os súlycsoportban lépett szorítóba a superfighton és ellenfelét többször is számoltatva egyhangú pontozásos győzelmet aratott.

– Felkészültünk a kínai fiúból, akit Zoltán minden edzői instrukciót betartva győzött le egy roppant kemény és színvonalas mérkőzésen – értékelte az összecsapást Bányász Adrián, a Mega Tech SE vezetőedzője. A magyarok végül 3-2-re győztek, ami hatalmas siker, hiszen Kína K1-ben nagyhatalomnak számít.

A tatabányai klubnál azonban továbbra sincs pihenő, hiszen az egyesület versenyzői pénteken Bajára utaznak egy újabb megmérettetésre. Az egyesület továbbra is várja az érdeklődőket ötéves kortól.