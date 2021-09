Nagyigmándon szerezte meg első győzelmét az Esztergom a megye I.-ben

A hatodik fordulóban sok gól esett, minden pályán legalább kettő.

A megyei első osztály 6. fordulóját rendezték a hétvégén. A Tát és a Környe egy feledhető mérkőzést játszott egymással, de a pontosabb környeiek négy gólt rúgva simán vitték haza a három pontot Tátról. A Vértessomló és a Bábolna az elmúlt szezonban remek mérkőzéseket vívtak egymással, az előző ősszel éppen úgy 4-4-re végeztek egymással, ahogy vasárnap is. De ezen kívül is minden egymás elleni meccsükön legalább négyet lőtt tavaly az egyik csapat. Most a Bábolna szerzett vezetést, aztán már a Vértessomló vezetett 3-1-re, végül döntetlen lett a vége, de a ráadásban mindkét fél betalálhatott volna még. A Vértessomló egyébként két büntetőt is rúghatott a meccsen.

A listavezető Koppánymonostornak egy félidőnyi jó játék elég volt a három pont megszerzéséhez, hiszen hármat rúgtak a Nyergesújfalunak negyvenöt perc alatt. A szünet után mindkét fél betalált, így maradt a háromgólos különbség. Ugyanennyi lett a differencia Sárisápon is, ahová a címvédő Zsámbék látogatott. Itt az első játékrész nem hozott gólt, de Bodó László fejmosása hatott, és végül a vendégcsapat három gólt is berámolt, így az előző szezon bajnoki döntője után újra győzött a Zsámbék Sárisápon.

Alsóházi rangadót is rendeztek, hiszen az egy ponttal álló Nagyigmánd fogadta a nulla pontos Esztergomot. Már az első percben megszerezte a vezetést a vendéggárda, majd nem sokkal később jött a második góljuk is. A szünetet követően a Nagyigmánd ugyan szépített, de a döntetlent érő találatot nem sikerült bepiszkálni a jól védő Órai kapujába, így az Esztergom megszerezte első győzelmét, és helyet is cserélt a két csapat a tabellán. A Kecskéd hazai pályán játszott a Vértesszőlőssel. Mindkét fél megélt már szebb napokat, de ezúttal a Kecskéd indult el felfelé, míg a Vértesszőlős továbbra is keresi önmagát, hiszen a Linczmaier-alakulat két gólt is begyötört a vendégek hálójába.

Megyei I. osztály, 6. forduló

DG Tát SE–Környe SE 2-4 (1-3)

Tát, vezette: Farkas B. (Balázs K., Derecskei B.).

Tát: Erős – Rábl, Török, Tirpák (Szabó Á., 55.), Dékány, Jámbor, Mészáros (Varga, 70.), Tillman (Kozma, 81.), Budavári (Domak, 55.), Páldi, Chrompota. Technikai vezető: Szabó Attila.

Környe: Hanus – Kerék, Takács, Zelenai, Békefi (Horváth J., 65.), Patyi (Antalovits, 46.), Szerencse (Mucsi, 25.), Szabó K. (Bilisánczki, 85.), Kósa, Nádudvari D. G., Duka (Nádudvari Á. M., 77.). Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Gólszerzők: Tillman (20.), Dékány (64.), illetve Szabó K. (1.), Duka (26.), Zelenai (28., 47.).

Kiállítva: Páldi (38.), illetve Nádudvari D. G. (38.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Szabó Attila: – Nem a Környe érdemeit venném el, de magunkat vertük meg. Az ellenfélnek adtunk egy félidő előnyt.

Gulyás Tamás: – Múlt héten jó játékkal nem sikerült nyerni, most rossz játékkal igen…

Vértessomlói KSK–Bábolnai SE 4-4 (1-1)

Vértessomló, vezette: Erdélyi D. (Janovics I., Kun P. A.).

Vértessomló: Ujszászi – Somodi (Kacz, 46.), Koller, Murányi, Plotár, Földi (Eigner, 68.), Batin, Kovács K., Kóródi, Kovács S., Petőcz. Vezetőedző: Schöffer Antal.

Bábolna: Molnár – Németh Zs. (Szabó, 68.), Bognár, Karvaj, Czeglédi, Takács K., Papp (Végh, 57.), Hajnal K., Lanzendorfen, Hajnal P. (Kalamár, 87.), Soha. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Kovács S. (39., 50.), Plotár (54., 66.), illetve Czeglédi (28., 55.), Hajnal K. (59., 85.)

Kiállítva: Molnár (66., Bábolna)

Jók: Kovács K., Kovács S., Plotár, Batin, illetve mindenki.

Schöffer Antal: – „Bunda bácsi” emlékéért játszottunk ma. A szurkolók ma egy nagyon élvezetes mérkőzést láthattak, és egy igazságos döntetlent hozott az összecsapás, amely eldőlhetett volna mindkét oldalra.

Józsa Péter: – Külső szemlélőnek ez jó meccs lehetett, nekünk annyira nem esett jól… Csak gratulálni tudok a játékosaimnak azért, amit tíz emberrel műveltek.

Koppánymonostori SE-Nyergesújfalu SE 4-1 (3-0)

Koppánymonostor, vezette: Miráki G. (Hartdégen Zs., Jámbor B.).

Koppánymonostor: Boros – Hegedűs (Valkó M., 55.), Bilkó (Alasztics, 60.), Rába, Csapó, Sinkó, Tóth N. D. (Venczel, 65.), Valkó G. (Egyed, 70.), Dávid, Simonka (Szijj, 89.), Korcsok. Vezetőedző: Pintér László.

Nyergesújfalu: Borsiczki (Török, 82.) – Molnár Á., Tóth D., Hajnal (Fábián Nagy, 65.), Vass (Simon, 82.), Manga (Jakobi, 46.), Mann, Balogh (Vida, 20.), Antal, Máté-Kovács, Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Rába (1., 41., 88.), Korcsok (32.), illetve Mann (86.).

Jók: Boros, Dávid, Simonka, Rába, Sinkó, illetve Mann, Vida.

Pintér László: – Szerencsére sikerült korán vezetést szereznünk, ami jó hatással volt a csapatra. Az első félidőben kimondottan jól játszottunk, a második játékrész viszont kicsit langyosabb volt. Most már a következő fordulóra készülünk.

Darabos Gábor: – A második félidőben egyenrangú ellenfelei voltunk a Koppánymonostornak, de az első játékrészben nyújtott teljesítményük alapján teljesen megérdemelten nyert ellenfelünk. Gratulálunk a Koppánymonostornak!

Sárisápi BSE–Zsámbéki SK 0-3 (0-0)

Sárisáp, vezette: Szeibert P. (Linn K., Jászberényi M.).

Sárisáp: Tőzsér – Kopányi, Válent, Szenes (Szoboszlai, 60.), Zicsi, Manger, Manga, Grenitzer (Deres, 78.), Sándor P. (Csapó, 60.), Karcagi, Fekete. Vezetőedző: Csapó Károly.

Zsámbék: Tugyi – Lőrinczy, Orosházi (Bedő, 91.), Sárközi, Kállay (Sugár S., 67.), Kósa Szilágyi, Bíró (László M., 67.), László D., Terplán (Sugár B., 62.), Karai (Martonfi, 62.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Kállay (46.), Sárközi (83.), László M. (90.).

Jók: Tőzsér, Fekete, illetve Sárközi, Orosházi, Kállay, Bíró.

Csapó Károly: – Sajnos nem voltunk elég élesek, nem tudtunk helyzetet kialakítani, úgyhogy a Zsámbék győzelme megérdemelt. Gratulálunk a 16 éves kapusomnak a bemutatkozáshoz, nem rajta múlt…

Bodó László: – Az első játékrész felejthető volt, nem ezt beszéltük meg. A folytatásban már sokkal koncentráltabbak voltunk, kisegítettük egymást és ezáltal sokkal fegyelmezettebben játszottunk. A második félidő alapján megérdemelten nyertünk. További sok sikert kívánok a hazaiaknak!

Nagyigmándi KSK–FC Esztergom 1-2 (0-2)

Nagyigmánd, vezette: Hegedüs R. (Lovas A. G., Hegedüs P.).

Nagyigmánd: Farkas F. (Tóth, 16.) – Kuti Horváth, Szalai J., Szalai Á., Fülöp (Varga, 65.), Trescsik (Kovács, 22.), Glázer, Rózsás, Boros (Takács, 81.), Nádolszky, Dávid. Vezetőedző: Járóka Mátyás.

Esztergom: Órai – Révész, Pásztor, Vincze, Galacs, Varga, Ódor, Bogárdi, Molnár, Rácz, Tanárki. Vezetőedző: Czakó Péter.

Gólszerzők: Szalai J. (54.), illetve Tanárki (1.), Ódor (26.).

Jók: Dávid, Glázer, Tóth, illetve Órai, Molnár, Révész.

Járóka Mátyás: – Olyan érzésem van, mint anno a barátaimnak a diszkóban: táncolsz a lánnyal egész éjszaka, meghívod egy-két italra, mindent megteszel hogy a végén te vidd haza, erre elmegy mással… Támadtunk, helyzeteket alakítottunk ki, mégis ők rúgták a gólokat. A problémám annyi, hogy ez a kettő volt az összes helyzetük. További sok sikert az Esztergomnak!

Czakó Péter: – Eddig sem pánikoltunk, most pedig nem fogunk ujjongani. Szerényen dolgoznunk kell tovább.

Wati-Kecskéd KSK–Vértesszőlősi SE 2-0 (0-0)

Kecskéd, vezette: Apkó T. (Török Zs., Czene-Joó Á.).

Kecskéd: Kalmár – Vadkerti, Schmidt (Marton, 91.), Raffai (Neckernusz, 88.), Czékmány (Farkas, 90.), Kese (Dikasz, 46.), Neukunft, Berki, Simon, Tomayer, Szabó (Darabos, 73.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Vértesszőlős: Kurucz – Horváth Z. (Németh, 72.), Babai (Wieszt, 79.), Tóth, Fekete (Kovács, 84.), Dombai, Jónás, Vaczula, Nagy, Polyák, Kocsis. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Szabó (67.), Berki (81.).

Jók: Berki, illetve Dombai, Polyák, Kocsis.

Linczmaier László: – Nehéz meccs volt, mindkét csapat küzdött becsülettel, de játék nem sok volt. A második félidőre kissé feljavultunk, és ez ma elégnek bizonyult.

Tokaji Zsolt: – A vereség ellenére dicsérni tudom a csapatomat. A Kecskédnek gratulálok a győzelemhez.