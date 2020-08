Nagy versenyeken taroltak a tatabányai atlétika felnőtt és utánpótlás sportolói

A közelmúltban négy jelentős viadalon is jól szerepeltek a Tatabányai SC-Geotech atlétái. Mind az utánpótlás, mind a felnőtt korcsoportban szép eredményeket értek el a kék-fehér klub sportolói.

A felnőtt országos bajnokságnak az MTK Atlétikai Centruma adott otthont, ez volt a magyar bajnokságok történetében a jubileumi, 125. viadal. A TSC-Geotech sportolói az utóbbi évek legeredményesebb fellépését tudhatják maguk mögött, hiszen öt éremmel – egy ezüst- és négy bronz­éremmel – térhettek haza. A tatabányai versenyzők az idei év ranglista-helyezéseiknek megfelelően teljesítettek, bár a szakvezetés reménykedett abban is, hogy lesz olyan versenyző a csapatban, aki bravúrt tud véghezvinni.

Az utánpótlás-junior országos egyéni pályabajnokságot is a fővárosban, az Ikarus Atlétikai Pályán rendezték. A TSC-Geotech atlétái a felnőtt országos bajnokság után is folytatták a kiváló szereplést. Az utánpótlás- és junior-korcsoportos atléták három bajnoki címet, két bronzérmet és hét pontszerző helyezést értek el.

A felnőtt bajnokság után két tatabányai hölgynek is lehetősége nyílt arra, hogy ellenfeleiknek visszavágjanak. Az U23-as női távolugrók versenyében 6 méter 50 centiméteres eredményével Lesti Diána legyőzte állandó riválisát, Farkas Petrát, míg a junior korosztályban Áts Viktória tette ugyanezt hármasugrásban. Gerics Roland hosszú sérüléséből felépülve először lépett pályára és egyetlenegy ugrással eldöntötte a bajnoki cím sorsát. A junior korosztályban Áts Viktória távolugrásban is elcsípett egy bronzérmet, míg Misák Dominika gerelyhajításban szintén a dobogó harmadik fokára állhatott.

Az ifjúsági országos egyéni bajnokság helyszíne idén Debrecen volt. A TSC-Geotech atlétái kicsi, de annál eredményesebb csapattal vettek részt a seregszemlén. A legkiemelkedőbb eredményét Valkó Júlia középtávfutó érte el, aki arany- és ezüstérmével meglepte ellenfeleit, míg a szintén középtávfutó Nagy Nóra a 2000 méteres akadályfutásban nagy versenyben a dobogó harmadik fokára állhatott. Az ugrószámok során sem kellett szomorkodni, mert Molnár Jázmin révén egy értékes ötödik helyezéssel gazdagodott az ugrók csoportja. A második nap zárásaként Kovács Marianna 800 m-en szoros versenyben pontszerző helyen ért célba.

A nagy nemzetközi versenyt, a Gyulai István Memoriált hagyományosan Székesfehérváron rendezik. Erre a rangos eseményre a TSC-Geotech atlétái közül Lesti Diána kapott meghívást. Erre a versenyre meghívást kapni, illetve elindulni rajta az egyik legnagyobb elismerés egy magyar atléta számára még annak ellenére is, hogy ebben az évben a vírushelyzet miatt zárt kapuk mögött küzdöttek meg egymással az atléták.

A tatabányaiak számára a leginkább várt verseny a női távolugrás volt, ahol Lesti Diána (edzője Dömötör Balázs) nagy egyéni csúccsal (6,65 méter) az igen értékesnek számító harmadik helyen zárta a viadalt. A tavalyi világbajnokság döntőjéből négy atlétanő is az ellenfelei között volt, ezért is számít kimagasló eredménynek Diána remek teljesítménye. Dia következő versenyei a Magyar Szuperliga döntője és a felnőtt csapatbajnokság fináléja, míg a Gyulai-emlékversenyen elért eredménye után több nemzetközi, meghívásos verseny közül is válogathat.