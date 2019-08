Nagy bunyóra van kilátás a Földi Imre Sportcsarnokban

A tizedik alkalommal megrendezésre kerülő küzdősport gálának ismét a Földi Imre Sportcsarnok ad helyet, ahol magyarok mellett külföldiek is megküzdenek.

Augusztus 24-én immár tizedik alkalommal kerül sor a Mega Tech Muay­thai és K1 Gálára a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban. A sikeres gálasorozat ebben az évben is nagy izgalmakat tartogat, hiszen hazai és nemzetközi profi mérkőzéseket is láthat a közönség. A Mega Tech SE vezetőedzője, a magyar muay­thai-válogatott szövetségi kapitányi tisztét is betöltő Bányász Adrián fő szervezőként ezúttal is nívós mezőnyt hozott össze.

A Mega Tech SE színeit Tóth Enikő, Herceg Alex Valentin, Nagy Roland, Nardelotti Zoltán és Némedi János képviselik, de a magyar indulók mellett cseh, szerb, szlovák és török harcosok is szorítóba lépnek. A szokásos show mellett tehát idén is magas színvonalon zajló küzdelmek fogják szórakoztatni a nagyérdeműt. A gála 18 órakor kezdődik, a kapunyitás 17 órakor lesz.