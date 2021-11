Mumusa ellen küzd a Grundfos, de a dágiakra is nehéz összecsapás vár

A hétvégén több élvonalbeli és másodosztályú csapatunkra is rangadó, illetve nehéznek tűnő mérkőzés vár.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gyanús fővárosi ingatlanügyre derült fény

Kézilabda, NB I., férfi, 9. forduló

A férfi kézilabda NB I. 9. fordulójában a Tatabánya a Ferencváros csapatát fogadja. A kék-fehérek hazai pályán mindenképpen nyerni szeretnének. Az elmúlt néhány szezonban a ferencvárosiak igazi mumusává léptek elő a Kék Tigriseknél. A fővárosi zöld-fehérek tehát nem tartoznak a tatabányaiak kedvenc ellenfelei közé.

– Korábban is akadtak olyan csapatok, amelyek sok borsot törtek az orrunk alá. De az tény, hogy az elmúlt időszakban a Fradi érdemelte ki ezt a státuszt. Remélem, most megszakad ellenük a kedvezőtlen sorozatunk. Ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el a hétvégi összecsapáson, az elmúlt két mérkőzéshez hasonlóan feszesen kell védekeznünk, és jó kapusteljesítményekre lesz szükségünk. Amennyiben ezt megoldjuk, legyőzhetjük a fővárosiakat – emelte ki Sibalin Jakab, a házigazdák másod­edzője.

A Schaffhausen elleni győztes EHF Európa Liga mérkőzést követően regenerációs edzést és kondicionáló tréninget, illetve már célzottan a Ferencváros elleni meccsre speciális videós felkészülést tartott a társaságnak Djukics mester. A tartósan maródiakon, mint Bálint Bence és Hornyák Péter, kívül a többiek már mind edzésbe álltak.

– A kisebb sérüléssel bajlódó és a betegeskedő játékosaink felépülőben vannak. Ez sokat javíthat a helyzetünkön, hiszen a szakvezetőnek több variációs lehetőség lesz a kezében, jobban tudja forgatni a csapatot, illetve pihentetni egy-egy játékost – jegyezte meg Sibalin Jakab. A mérkőzésen Nagy Ferenc és Túróczy József játékvezetők fújják majd a sípot.

Grundfos Tatabánya KC–FTC

Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok, szombat, 18.30.

Kézilabda NB I. B., Nyugati csoport, női, 10. forduló

A harmadik helyen álló komáromi csapat ezúttal a hetedik Kozármislenyhez látogat. A bajnokság első fordulójában a baranyaiak simán nyertek Komáromban a másodosztály légkörével akkor ismerkedő KVSE ellen, majd a Magyar Kupában is legyőzték Nagy Péter tartalékos csapatát.

– Bár ebben a szezonban már kétszer is kikaptunk tőlük, és ezúttal is nehéz meccsre számítok, most mindenképpen győzni szeretnénk. Ellenfelünk a vártnál jóval gyengébben szerepel a bajnokságban, ezért hét közben ismét edzőt váltottak. Számukra fontosabb a két pont, ami görcsössé teheti őket, mi pedig egyébként is jobb formában vagyunk – mondta Nagy Péter, a KVSE edzője.

Kozármisleny SE–Komárom VSE

Kozármisleny, vasárnap, 18 óra.

Kézilabda NB I. B., Nyugati csoport, férfi, 9. forduló

A KVSE pont nélkül az utolsó, 10. helyen álló férficsapata ezúttal a hetedik helyezett Balatonfürednél vendégeskedik.

– Ellenfelünk akadémiai csapat, így nem lehet tudni, hogy éppen milyen kerettel állnak fel. Rapszodikus teljesítményt nyújtanak, összességében nem is szerepelnek igazán jól, így mindenképpen szeretnénk megkezdeni a pontok gyűjtését – árulta el Nagy Péter, a komáromiak edzője.

BFKA-Balatonfüred–Komárom VSE

Balatonfüred, vasárnap, 16 óra.

Kézilabda NB I. B., Nyugati csoport, férfi, 9. forduló

A múlt heti, Budai Farkasok otthonában elszenvedett (papírforma) vereséget követően ezúttal hozható találkozó előtt áll a tabellán hatodik TAC. Az ellenfél ugyanis a nyolcadik helyen áll, mindössze két győzelemmel az eddigi nyolc meccséből.

Legutóbb egyébként épp másik megyei csapatunk, a Komárom otthonából távoztak két ponttal. Toronymagasan leggólerősebb játékosuk a 8 mérkőzésen 38-szor betaláló Nagy Martin Dániel. A TAC azonban hazai környezetben feltétlenül esélyesebbnek számít.

Tatai AC–Agrofeed ETO UNI Győr

Tata, vasárnap, 18 óra.

Rögbi, NB I., férfi, 5. forduló

A bajnokság rangadóját rendezik holnap Esztergomban, hiszen a listavezető Szeged látogat a második helyen álló Vitézekhez.

– A bajnokság egyik legkeményebb mérkőzése vár ránk, hiszen az első helyezettet fogadjuk, amely ráadásul éppen erre a találkozóra egy szerb válogatott játékost is igazolt – tudtuk meg Hauszknecht Dánieltől, az esztergomiak technikai vezetőjétől, aki hozzátette, hogy idén mindkét meccsükön legyőzték a Szegedet és természetesen most is ez a céljuk. A Vitézeknél Tímár Ádám betegség miatt nem játszhat, Kovács-Goda István és Denis Stavila viszont visszatért sérüléséből.

Esztergomi Vitézek RAFC–FIT World RC Szeged

Esztergom, szombat, 14 óra.

Röplabda, NB II.-U21, női

Rangadó vár a második helyezett tatabányai lányokra, hiszen a listavezető, az övékével szinte hajszálra azonos mérleggel (illetve valamivel jobb pontaránnyal) rendelkező Kaposvárt fogadják. Ha a TRSE nyer, átveszi a vezetést.

Tatabányai RSE–1. MCM-Diamant RÖAK

Tatabánya, Árpád-gimnázium, szombat, 17 óra.

Röplabda, NB II.-U21, férfi

SZoESE–Dág KSE II.

Szombathely, szombat, 14 óra.

Teke, NB I., Nyugati csoport, férfi, 9. forduló

Bábolna SE–Oroszlányi SZE

Bábolna, szombat, 14 óra.

Scarbantia SE Sopron–Nyergesújfalu VSE

Sopron, szombat, 14 óra.

Teke, NB II., Nyugati csoport, férfi, 9. forduló

Jobb Dáma SE–Tatabányai SC

Kunsziget, vasárnap, 10 óra.

Vízilabda, OB I. B., férfi, 8. forduló

Ezúttal az újonc otthonában vendégszerepelnek a vízművesek. A martfűiek esetében azonban megtévesztő az újonc megjelölés, mert a házigazdák nagyon erős csapatot alkotnak, és három győzelmükkel a középmezőnyhöz tartoznak. Eközben a TVSE az előző játéknapon szerezte meg első győzelmét.

Gebauer Lajos, a tatabányaiak edzője arról is beszélt, hogy az idegenbeli sikerükkel reményei szerint áttört az a lélektani gát, amelyet a korábbi eredménytelenség okozott a csapatnál. Ennek megfelelően igyekeznek minél jobb eredményt kiharcolni idegen medencében is. A TVSE-ből Csányi Márk sérülés miatt hiányzik majd.

Invictus SC–Tatabányai Vízmű SE

Martfű, szombat, 13 óra.

Kosárlabda, női amatőr NB I., Zöld-csoport, 7. forduló