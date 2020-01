Megye III.-as focista tarolt a bajnai darts versenyen

Házi döntőt vívtak a Dorogi Darts Club versenyzői a hagyományteremtő kupán.

Hagyományteremtő jelleggel rendeztek steel darts versenyt a bajnai Vadász Pizzéria és Étteremben, melyen nem csak a helyiek indulhattak, hanem a környékbeli településen élők is részt vehettek. A tornára végül összesen harmincegyen neveztek be, emellett sokan követték szemlélőként a tornát.

A profi versenyek televíziós közvetítésének hála egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sportág Magyarországon, és szerte a világban, és sokan kapnak kedvet a darts kipróbálásához. A megye északi részén Táton és Dorogon is alakult klub, melynek tagjai heti rendszerességgel gyakorolnak. Utóbbi csapat Bajnán is tarolt, hiszen a Dorogi Darts Club két versenyzője, Balázs Alex és a későbbi győztes Felföldi Ádám játszotta a döntőt.

A tokodaltárói versenyző hétről hétre a megyei harmadosztályban szereplő TABAK labdarúgójaként fut ki a gyepre, de más sportágakban is remekel. Ezúttal dartsban bizonyított Bajnán négy mérkőzés megnyerése után jutott be a fináléba, ahol klubtársa igencsak megizzasztotta. Hátrányból fordított, majd a döntő pillanatokban pontosan dobta meg a kiszállóit és ő nyerte meg a trófeát. A torna második helyét így Balázs Alex szerezte meg, a harmadik helyen pedig Kata Sándor végzett. A darts versenyeken azt is szokták számolni, hogy ki tud három nyílból száznyolcvan pontot dobni: Bajnán három ilyet láthatott a közönség.