Mozgássérült kislánynak segítenek gyógyulni a különleges bajóti versennyel

Szeptember 21-én hagyományteremtő szándékkal rendez terepakadály-futóversenyt a Fair Play Sportegyesület a Bajót melletti Szarkáspusztán.

A felnőtteknek, családoknak, gyerekeknek egyaránt meghirdetett látványos akadályverseny jótékony célt is szolgál: a befolyó összeg egy részét a mozgáskorlátozott, nyergesújfalui kötődésű Izsó Veronikának, ajánlják fel, míg a másik részéből az esztergomi és környékbeli gyermekek sportolását, szabadidős tevékenységét támogatják az egyesület mögött szorgosan tevékenykedő szervezők, akik szabadidejüket feláldozva mozgolódnak immár hónapok óta.

Veronika, akinek nem mindennapi hősies küzdelmét és kitartását Vidám Oroszlán néven a Facebookon is követhetjük, hat hónapra, koraszülöttként jött a világra, mindössze 940 grammal. Születését követően agyvérzést szenvedett, mely roncsolta idegrendszere egy részét. Agyvíz túltermelődés miatt fejébe már 3 hónaposan egy műtéttel shunt (szelep) került beültetésre, mely a felesleges agyvizet egy csövön keresztül a hasüregbe juttatja. Később Autizmussal is diagnosztizálták. Ma már 15 éves, de mozgásában korlátozott, önálló állásra, járásra nem képes.

2013 januárjában hatalmas összefogás eredményeképpen Veronika átesett egy igen komoly, gerincben végrehajtott idegsebészeti beavatkozáson, amely révén hatalmasat lépett előre a fejlődés útján, így sokkal jobb állapotban van, mint a műtétet megelőzően. Állapotának fenntartásához és javításához továbbra is segítségre, fejlesztésekre van szüksége, hogy minél teljesebb életet tudjon élni.

Izmai feszesek voltak, és nehezen kimozgathatóak, az SDR műtétig három segédeszköz (boka- és csípőrögzítő, valamint járókeret) együttes használata volt szükséges a járáshoz. Izmai merevsége miatt járás közben nem tudott teljesen felegyenesedni. E miatt csontozata és ízületei is folyamatosan károsodtak, nem beszélve a fájdalmairól.

Hogy állapotát fenn lehessen tartani rengeteg terápiára és fejlesztésre volt szüksége. Bár az SDR műtéttel tényleg hatalmasat fejlődött, sokkal jobban boldogul, és halad az önállóság felé, de mozgáskorlátozottsága nem szűnt meg. Jelenleg – egy 2014-ben végrehajtott ortopédiai korrekciós bokaműtét óta rövid távokon egy hátsó járókerettel, közlekedik.

Ahogy Vera elmondta, az SDR-műtét óta sok dologban érez javulást, könnyebbséget, a terápiák és a gyógytornák is könnyebben mennek, de sokszor kívánja, hogy ezek helyett bárcsak Ő is úgy tudna játszani és pihenni, mint más gyerek. Épp ezért van szüksége fejlesztésekre, mozgásterápiákra, erősítő edzésekre. Mindemellett az autizmus miatt szükségessé vált mentális fejlesztése is. Ugyanakkor sérültsége miatt a közösséggel való kapcsolódása is nehezebb, ezen a téren is támogatásra van szüksége. A fő cél a lehető legönállóbb életvitel kialakítása, mindehhez az őt támogatandó Alapítvány igyekszik előteremteni az anyagi forrásokat.

Vera napi szinten kap mozgásfejlesztést torna, illetve edzőteremben, heti rendszerességgel lovas terápián vízi foglalkozásokon vesz részt, úszik, autista fejlesztésre jár. Hétvégenként a családdal együtt sportolnak, sportrendezvényeken vesznek részt. 2014 óta Vera édesapjával és nagyszámú sporttársukkal rendszeresen vesznek részt futó és triatlon versenyeken. 2017-ben – Vera kérésére – együtt teljesítették az athéni maratont is. Most épp az Old Lake Man Triatlon versenyre készülnek, Tatára.

Neki segít hát a szeptember 21-i versenyen a Fair Play Sportegyesület, tudtuk meg Hernádi Balázs szervezőtől. Mindemellett pedig a mozgást is népszerűsítik. Mint megtudtuk, a mostani versenyre hat kategóriában lehet nevezni. Profik, amatőrök, csapatok, családok és gyermekek is indulhatnak. A kihívásokkal teli erdei, mezei cross pályára tervezett felnőtt pálya 7 kilométer hosszú lesz, és 28 átbújós, átkúszós, átugrós, mászós, lendülős, cipelős, csúszós, sáros akadállyal nehezíti meg a vállalkozó szelleműek életét. A gyerekek számára épített pálya egy kilométer hosszúságú pályát a 6 – 14 éves korosztály számára teljesíthető és biztonságos élményekkel tűzdelték tele a kreatív szervezők.

A verseny emellett az egészséges életmódra is felhívja a figyelmet, valamint családi programok is várják majd a résztvevőket, akik a helyszínen a térség kultúrájával is megismerkedhetnek. A kalandvágyó érdeklődők már nevezhetnek az eseményre a szervezők oldalán, az adrenaline.hu-n, de a gyerekeknek a helyszínen is lesz erre lehetőségük.