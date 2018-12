Mindössze 9 éves, de már motocross-bajnok

Az Ácsi Motorracing Team Sportegyesület legfiatalabb tagja, a mindössze 9 éves Horváth Zsombor eredményes évet zárt szakágában, hiszen három kategóriában is dobogóra állhatott az idényzáró rendezvényen.

Nem véletlen a fiatal versenyző sikere, ugyanis már csecsemőként is versenyekre járt családjával, hiszen édesapja és testvére is belekóstolt a motorsportba. Ennek is köszönhetően három éves korában már őt is „megcsapta a benzingőz illata”, így kétkerekűre pattant, azonban ez korainak bizonyult, hiszen egy kisebb bukás miatt egy ideig kerülte a motort. Fél évvel később aztán mégis úgy döntött, hogy megpróbálja, ami nem bizonyult rossz döntésnek.

– A 2016-os szezonban indult el először versenyen, március 26-án állt először rajthoz. Soha nem fogom elfelejteni ezt a dátumot – mondta Horváthné Szalai Ibolya, Zsombor édesanyja. A fiatal versenyző mini kategóriában indult akkor és már az első megmérettetés után a dobogó második fokára állhatott fel, év végén pedig kategóriájában a 3. helyen végzett.

Egy évvel később már a második helyen zárta az Országos Bajnokságot (OB), idén pedig az OB Motocross kategóriában második, az Endurocrossban első és a magyarországi Nyílt Nemzeti MC Klímaszig Motocross kupasorozatban szintén első lett. Ami érdekesség, hogy csupán egy versenyen nem állt dobogóra, akkor műszaki hiba miatt kellett feladnia a küzdelmet.

A hazai mellett egy-egy nemzetközi versenybe is belekóstolt már Zsombor, aki Ausztriában és Szlovéniában mérette meg magát, emellett több külföldi edzőtáborban is részt vett.

– Idén egy korszak lezárult, hiszen az 50 köbcentis kategóriában a jövőben már nem indulhat, így jövőre egy 65 köbcentis KTM motorral „száll ringbe”. Ez egy nagy kihívás lesz számára, ugyanis amíg a kisebb motor automata váltós volt, a nagyobb kategóriás eszköz pedig már egy hat sebességes, váltós motor – mondta Horváth János.

Zsombor édesapja hozzátette: nem vállalja túl magát, biztonságosan motorozik, azt motorozza ki magából, amit tud. A fiatal versenyző egész évben, hol versenyeken bizonyít, hogy edzésekre jár, amelyeken ifjabb Kerner László motorversenyző látja el hasznos tanácsokkal és igyekszik minél többet kihozni Zsomborból.

Szívesen legózik Zsombor, aki felnőttbajnok lenne

A motorozás és a sok edzés mellett a tanulást sem hanyagolja, hiszen szinte minden tantárgyból jelesre áll, így természetesen nagyon büszke rá a családja. Zsombor szabadidejében is, ha teheti, a kedvenc sportjának hódol, hiszen a kertben, többször is épített már cross pályát, amelyet aztán biciklivel teljesít. A versenyszezon márciustól egészen novemberig tart, ilyenkor azonban más elfoglaltságot keres magán.

– Szívesen legózom, és ha időm engedi, a számítógépen játszom – mondta Zsombor, aki a szezonon kívül most úszni jár édesapjával. Nehéz év elé néz jövőre a fiatal versenyző, azonban már ősszel elkezdték a gyakorlást és az edzéseket a nagyobb motorral.

– A következő év egy felkészülési év lesz, de bízom benne, hogy megállja a helyét – mondta az apuka. Arra a kérdésre, hogy mi a cél Zsombor mosolyogva annyit mondott, a felnőtt országos bajnoki cím.

