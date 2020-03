Minden csapatnak ilyen cuki szurkolókra van szüksége, mint a Tata-Esztergom meccsen (videó)

A megyei első osztály 18. fordulójában az Esztergom nehéz meccset játszott a Tatai AC ellen. A legkisebb focisták is kivették a részüket az eseményből.

A mérkőzés előtt ismét az Esztergom legkisebb focistái vezették be a két csapatot a pályára. Míg a két héttel ezelőtti Vértessomló elleni meccsen a lánycsapat, most az U7-es fiúcsapat (kiegészítve a lánycsapat néhány tagjával) sétáltak be a nagy pályára a focistákkal. A kicsik a meccs előtti lelkes biztatása pedig minden focista és focirajongó szívét megdobogtatja.

A felvezető után egyébként egy igen nehéz meccsen küzdött egymással a Tatai AC és az FC Esztergom utóbbi otthonában. Bár a bajnokság előző két fordulójában az Esztergom tarolt, a Tata pedig gyengén teljesített, most azonban a vizek városának csapata igencsak megizzasztotta a királyváros gárdáját.

Sokáig nem is esett gól az összecsapáson. A pálya talaja nehéz volt, illetve a Tata végig nagy létszámmal védekezett minden hazai támadás ellen. Végül a a meccs egyetlen gólja az Esztergom részéről érkezett, a mérkőzés 85. percében Klátyik Balázs lába által.