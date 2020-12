Messi és Ronaldo Komáromban – sportolóink is kívántak 2021-re

Az új esztendő kapcsán megyénk sportolóit, edzőit, szakvezetőit kérdeztük arról, hogy ők mit kívánnak 2021-re.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Szörnyen nehéz évet tudhatnak maguk mögött megyénk sportkiválósági, hiszen a koronavírus-járvány minden számításukat keresztül húzta. Sok esetben megannyi munka és felkészülés veszett kárba a vírus miatt, ami az egész sportéletet keretek közé szorította, rövid időre teljesen be is fagyasztotta. A karácsonyi sportkívánságok után mindezek tükrében arra voltunk kíváncsiak, hogy sportembereink mit várnak a 2021-es évtől és, ha van kívánságuk az új esztendőre, akkor azt osszák meg velünk is.

Árvai Dániel a Tatabányai SC gólvágó csatárának legnagyobb újévi kívánsága, hogy 2021-re minden térhessen vissza a régi kerékvágásba, amely azzal is párosulna, hogy nézők is újra mehetnek a Grosics Gyula Stadionba.

– Szeretnénk csapatként boldoggá tenni mindenkit egy, az ideinél is hosszabb győzelmi szériával. Másfelől nekünk a szezon az edzésekről és a profi felkészülésről szól a heti mérkőzésekre, ezért a szünet lenne alkalmas a szellemi felfrissülésre, de most erre nincs lehetőség, hiszen keretek közé szorítva élünk, ezért több minőségi szabadidőt is kérnék – fogalmazott a csatár.

Bozsik Péter egykori szövetségi kapitány, az NB III-ban vitézkedő Komárom vezetőedzője számára a legnagyobb kívánság, hogy a koronavírus-járvány végre megszűnjön és a nézők visszatérhessenek a lelátókra. Örülne egy ünnepi Európa-bajnokságnak, amelyen már a szurkolók is részt vehetnek. Saját csapata tekintetében merész kívánságot fogalmazott meg.

– Az töltene el örömmel, ha Ronaldot vagy Messit le tudnánk igazolni, az sokat lendítene rajtunk. Egyébként teljesen elégedett vagyok a csapattal, és azzal, ami van – mondta poénosan a vezetőedző.

Vincze István, a Tatabánya legendája úgy vélekedett, hogy 2020 nagyon nem jött be, de mindent pozitívan kell felfogni.

– Páratan év jön, hogy most ez jót jelent-e vagy sem, már nem tudni. 2021-re mindenképpen azt szeretném, hogy ez a járvány most már szűnjön meg. Ami a legfontosabb, hogy egészsége legyen mindenkinek, ebben a helyzetben nagyon mást nem is kívánhatna az ember – fejtette ki az ikon.

Sitku Illés egykori kiváló labdarúgó, az NB II-ben szerepló Dorogi FC sportigazgatója elsősorban mindenkinek egészséget kívánt, valamint a fránya vírus eltűnését, mely elmondása szerint minden ember életére rányomja a bélyegét.

– Kívánom, hogy mindenki érje el a kitűzött céljait, és legyenek boldogok. Úgy gondolom, ezek azok a dolgok, amelyeket a mostani helyzetben kívánhat az ember, mert sajnos ez nem a legjobb időszak senki életében – fogalmazott a szakvezető.

Mucza Tamás, az OSE Lions kosárlabdacsapatának fiatal tehetsége első szezonját tölti az élvonalban. Sporttársaihoz hasonlóan ő is elsősorban egészséget kívánt a 2021-es esztendőre, hiszen ebben a járványhelyzetben az egészség megőrzése még fontosabb. Szeretné, hogy a szezon végigmehessen és csapata bejusson a rájátszásba, ahol a cél, minél tovább jutni és több meccset játszani.

– Egyéni célok szempontjából pedig az lenne a fő kívánságom, hogy fiatal játékosként minél több percet tudjak játszani és hasznára lehessek a csapatnak, szeretnék bizonyítani az oroszlányi közönségnek – mondta a tehetséges játékos.