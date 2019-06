Meglepetésekkel búcsúzott a mennyei megyei

Befejeződött a megyei labdarúgó-bajnokság első osztályának 2018–2019-s szezonja, szombaton az utolsó fordulót rendezték.

Lezajlott a megyei első osztály utolsó fordulója, melyben több meglepetés is született. A Nyergesújfalu győzni tudott hazai pályán az ezüstérmes Oroszlány ellen, így az ötödik helyre futott be. Erre pályázott az egymással meccselő Koppánymonostor és Kecskéd is. Itt a hazai pályán játszó monostoriak tudtak győzni, amellyel a hatodik pozíció lett az övék, míg a kecskédiek a hetedik helyen zártak.

A Zsámbék is vereséget szenvedett hazai pályán, ez volt számukra az első ebből tavasszal. Ennek ellenére otthon ünnepelhették a bronzérmet. A Bábolna megúszta néggyel a már bajnok Tatabánya ellen, a vereség ellenére Pécsvárady Attila remekül védett a bábolnaiaknál. A Nagyigmánd hiába vezetett a Vértesszőlős ellen, végül nem sikerült pontot szereznie, miután Tokaji Zsolt csapata fordítani tudott. Ezzel az igmándiak kieső pozícióban végeztek, de ha a Tatabánya feljut az NB III.-ba, nagy valószínűséggel Mohácsi Antal csapata marad az első osztályban. A Vértessomló tíz gólt hozó meccsen verte a Tatát, ahol már öt gól is volt a különbség a hazaiak javára, mégis csak kettő maradt a végére. Az Ács nem utazott el Sárisápra, így játék nélkül búcsúzott az első osztálytól, méghozzá szerzett pont nélkül.

Atlasz Geodézia megyei I. osztály, 26. (utolsó) forduló

Nyergesújfalu SE–OBSK Oroszlány 3-2 (1-1)

Vértessomlói KSK–Tatai AC 6-4 (4-1)

Tatabányai SC–Bábolnai SE 4-0 (3-0)

Nagyigmándi KSK–Vértes­szőlősi SE 1-2 (0-0)

Koppánymonostori SE–Wati Kecskéd KSK 4-0 (3-0)

Zsámbéki SK–FC Esztergom 1-3 (1-1)

A Sárisápi BSE–Ácsi Kinizsi SC találkozó elmaradt, miután az Ács nem állt ki. A mérkőzés 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a Sárisáp kapta.

