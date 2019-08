Megyénk sportolóival lett Európa második legjobbja hazánk a Szervátültetettek Világjátékán

Világcsúcsokkal és éremesővel zárta a Szervátültetettek Világjátékát a magyar válogatott, amelynek több Komárom-Esztergom megyei tagja is volt.

Az 59 ország részvételével megrendezett, XXII. Szervátültetettek Világjátékán a magyar csapat összesítésben az előkelő 8. helyen végzett Newcastle-ben. Európai országként egyedül csak a házigazda, Egyesült Királyság tudott Magyarország elé kerülni, az éremtábla első helyét megszerezve.

A magyar válogatott sikereihez több Komárom-Esztergom megye transzplantált versenyző is hozzájárult. Mint megtudtuk, a hazai csapatot 54 sportoló – 32 vese-, 9 máj-, 3 kombinált vese- és máj-, 1 tüdő-, 3 szív- és 6 csontvelő átültetett— alkotta, akik 11 sportágban álltak rajthoz, korosztályos bontásban (tenisz, tollaslabda, triatlon, úszás, asztalitenisz, atlétika, kerékpár, bowling, darts, petanque, röplabda).

Az 52 éves, tatabányai Varga Viktor 2017 óta vesetranszplantált petanque-ozó. A sikeres veseátültetés után csatlakozott a szervátültetett petanque csapathoz, élete első nemzetközi versenyén vett részt. Edzője Szabó Dániel. Az egyéni petanque versenyt a dobogó harmadik helyén zárta, a férfi párosok petanque versenyében – vesetranszplantált párjával, Czinczás Róberttel – ezüstérmet szereztek.

A tatai Szendi János első veséjét 1992-ben kapta, majd 2008-ban ismét veseátültetésen esett át. Gyermekkora óta sportol, több mint 20 éve minden hazai és nemzetközi versenyen sikerrel szerepelt. Ezen a világjátékon az első versenynapon a röplabdacsapat tagjaként megsérült, de a csapattal így is az ötödik helyen végzett. A tatai sportolót a sérülés sem állította meg ugyanakkor: sérülten játszott a későbbi asztalitenisz-versenyen, az egyéni versenyt és a vegyes párosok versenyét is az 5-8. helyen zárta. Edzői: Milos Imre (asztalitenisz) és Székely Gabriella (röplabda).

Az angol csapattal játszott első röplabdameccs döntetlen lett, majd a következő ellenfél az amerikai csapat volt, akik ellen sima győzelmet aratott a magyar válogatott, ám húzóemberük egy rossz ugrás következtében lesérült, így az igen erős argentin válogatott ellen nélküle folytatódott a verseny. Nagyon szoros, rendkívül izgalmas meccset játszottunk, melyet végül az argentin csapat nyert, így a magyarok búcsúztak a magyarok az 5. helyen a Világjátéktól.

Soós Sándor nyergesújfalui vesetranszplantált versenyző – a magyar szervátültetett válogatott legidősebb versenyzője – 72 éves, 5 éve kapott új vesét. A transzplantáció után kezdett el petanque-ozn és bowlingozni, azóta állhatott már a Szervátültetettek Európa Bajnokságának is és a Szervátültetettek Világjátékának is dobogóján. Ezúttal az egyéni petanque versenyt a 8. helyen zárta, az egyéni bowlingversenyen sikerült megszereznie a bronzérmet, majd a férfi párosok versenyében – szívátültetett párjával, Juhász Zoltánnal – is a dobogó harmadik fokára állnia. Edzői: Szabó Dániel (petanque) és Soltész István (bowling).

Bowlingban egyébként a csapat első aranyérmét nagyszerű játékkal Czakóné Szabó Mária szerezte meg, Hasznos Szabina szintén kitűnt korosztályában a mezőnyből, megvédte világbajnoki címét; Lukács Alajosné ezüstérmet szerzett, Fitos Erika pedig élete első nemzetközi versenyén a hetedik helyen végzett egyéniben. A férfiak is remekeltek. Juhász Zoltán 176-os átalaggal 30 induló közül lett aranyérmes, Zsuppán László korosztályában a dobogó második, míg Soós Sándor, ahogy azt írtuk, a harmadik fokára állhatott fel.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége büszke, hogy versenyzői a rendkívül erős mezőnyben, 11 sportágban, 18 arany-, 26 ezüst-, 33 bronzérmet szereztek. Két világcsúcs is született atlétikában: diszkoszvetésben és súlylökésben. A világversenyen több mint 2300 szervátültetett sportoló vett részt. A magyar csapat, mint kiemelték, a kezdetek óta az élvonalban szerepel a nemzetek összesített pontversenyében, a szövetség pedig hálás mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a szervátültetett csapat végül kiutazhatott, és mindazon szurkolóknak, akik buzdításával végül dicsőséggel térhetett haza.