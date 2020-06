Megyénk ifjúsági és serdülő horgászai vetélkedtek

A hétvégén tartotta a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek szövetsége a 43. Országos Ifjúsági és Serdülő Horgászvetélkedő megyei döntőjét. A fiatal horgászokat megmozgató, nagyszabású rendezvényen összesen 51 versenyző indult, köztük 13 lány.

A Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesülete volt a rendezvény házigazdája. A Szőnyi Kórház-tavon 16 egyesület ifjúsági és serdülő versenyzői mérkőztek meg négy versenyszámban (szellemi vetélkedő, barkácsolás, célba dobás, kishalfogás). A megyei szövetség ebben az esztendőben először hirdette meg az ivadék korcsoport versenyét a 2010. után születettek számára, ebben a kategóriában 17 kisgyerek indult.

A kishalfogáshoz a versenyzők a szervezők által biztosított spiccbotokat és a barkácsolás versenyszámban elkészített szerelékeiket használhatták. Az etetőanyagot és csalit szintén a szervezők biztosították a versenyzők részére.

Eredmények:

Serdülő kategória:

Balogh Gergő, Tatabányai „Jó szerencsét” KTHE. Troll Máté, Vasas HE. Esztergom Horn Panka, Kecskédi HE.

Ifjúsági kategória:

Dodonka Koppány, Kecskédi HE. Vogel Márton, Vasas HE. Esztergom Szépe Máté, Komáromi HE.

Ivadék kategória:

Gregus Marcell, Komáromi HE. Márkus Dávid, Ölbő-tavi Aranyhal HE. Krocsány Péter, Ács és Környéke HE.

A megyei vetélkedő két korosztályának dobogósai kupát és érmet nyertek egyesületüknek. Az első alkalommal megrendezett ivadék kategória 1-10. helyezettje érmet nyert egyesületének. Díjazták a legjobb felkészítőket is, itt Szűcs Attila (Kecskédi HE.), Kovács Tamás (Vasas HE. Esztergom) és Metzler József (Szomódi HE.) végeztek az élen.

A díjakat Takács József, Komárom önkormányzati képviselője, Benczik Attila, a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesületének elnöke és Osvald Zsolt ügyvezető elnök adta át a nyerteseknek.