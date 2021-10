Megyei labdarúgás: biztonságban, nagyobb balhék nélkül telt az előző szezon

Közös sajtótájékoztatót tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság és a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség.

A sajtótájékoztatón Farkas Gábor Farkas Gábor Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitány, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, dr. Kancz Csaba az MLSZ megyei társadalmi elnöke, Popovics György a megyei közgyűlés elnöke, az MLSZ megyei társadalmi elnökségének tagja, Khéner László az MLSZ megyei igazgatója és Kun Csaba a megyei polgárőr egyesület elnöke vett részt. A sajtótájékoztatót Popovics György a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg és köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Khéner Lászl tartott beszámolót a 2020/2021-es idényben felmerült nehézségekről. A covid járvány miatt elrendelt zártkapus mérkőzések biztosítása nagy kihívást jelentett a klubok és a szövetség számára. Kitért továbbá arra is, hogy a biztonsági pályázatnak köszönhetően kiosztásra került az MLSZ által 580 db rendezői mellény 62 egyesület részére.

A biztonságos mérkőzések érdekében a szövetségben heti rendszerességgel elemzik a kiemelt mérkőzéseket, továbbá a polgárőrség jelenlétén kívül, bizonyos esetekben a rendőrség is jelen van felügyeleti jelleggel. Beszámolójában kitért továbbá arra is, hogy az MLSZ 4 polgárőr egyesületnek adott 90 000 forintos támogatást. Megköszönte az Magyar Labdarugó Szövetség nevében a szervezetek együttműködését.

Farkas Gábor megyei rendőr-főkapitány tájékoztatta a résztvevőket, hogy a mérkőzéseken biztonsági szempontból minden rendben működött, a jogsértések száma elenyésző volt az elmúlt idényben, valamint kiemelt rendőri intézkedésre nem volt szükség. A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságnak és a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetségnek az együttműködése határozottan elősegíti, hogy a mérkőzések a sportról, a játékról és a szórakozásról szóljanak. A jövőben is erre fognak törekedni, köszöni az együttműködést.

Dr. Kancz Csaba az MLSZ megyei társadalmi elnöke számolt be a következőkben arról, hogy mennyire fontos a kiemelt rangadókon a rendőrség és polgárőrség jelenléte. Ezen kívül felhívta a figyelmet arra is, hogy a jogalkotók szigorítottak a szabályokon, a szabálysértések súlyos szankciókat vonhatnak maguk után. Kiemelte továbbá, hogy a sport és a szórakozás mellett nagyon fontos az egészségmegőrzés is. Az MLSZ támogatásával és egy kevés önerővel defibrillátor készülékekhez jutottak az egyesületek. Minden egyesületnél 2 tanfolyamot végzett személy tud szakszerű segítségnyújtást biztosítani.

Kun Csaba a megyei polgárőr egyesület elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Beszámolt arról, hogy összesen 360 000 Ft támogatást adott a Magyar Labdarugó Szövetség azoknak az egyesületeknek, akik 2020. szeptember és 2021. szeptember között aktívan részt vettek a megyei labdarúgó igazgatóság munkájában. Az összegből idén négy polgárőr egyesület (Bársonyos, Tokod, Lábatlan valamint Sárisáp) részesült. Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy a polgárőrök nem rendezőként vannak jelen a mérkőzéseken, hanem polgárőri feladatkörüket töltik be, amely a gépjárművek biztosítása, valamint a pályakörüli rend fenntartása. Az egyesületek nevében megköszönte az MLSZ-nek az együttműködést és a támogatást.