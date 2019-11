Bajnoki döntő jöhet a megye II.-ben

A megyei másodosztály 15. fordulójának legfontosabb mérkőzése Környén lesz, ez tagadhatatlan, ahová az Ete látogat.

A Környe és az Ete az elmúlt években rendre fontos, parázs mérkőzéseket vívott, és most sem kicsi a tét, hiszen a Környe a tabella első, az Ete a második helyén áll, s mindössze egy pont a különbség. Akár ez a mérkőzés is eldöntheti a bajnoki címet, így rendkívül fontos lesz. A Mocsa a Gyermely, a Bajót pedig a Piliscsév ellen gyűjtheti be a kötelező három pontot az utolsó idei fordulóban.

A Süttő-Pilismarót összecsapás ellen már háromesélyesebb, de a hazaiak kimondva is a dobogóért harcolnak, ami a Pilismarótról már nem mondható el. Egy jó búcsúban reménykednek Banán is. A dobogós harcban érdekelt Bana Ászárra utazik majd a hétvégén, hogy elvigye a három pontot.

Az Ászár jelenleg elmarad a várakozástól, így a vendégeknek megvan minden esélyük a győzelemre. A Császár–Csolnok összecsapás is igen remeknek ígérkezik. A Csolnok jelenleg a dobogó legalsó fokán áll újoncként, míg a hazaiak a nyolcadik pozíciót foglalják el, a pontkülönbség pedig 11 egység. Fontos alsóházi rangadót is rendeznek majd vasárnap, hiszen az eddig három győzelmet felmutató Ács fogadja a két diadalt arató Kocs csapatát. Amelyik csapat győzni tud, az messzebb kerül a kiesés rémétől, így mindkét gárda szeretne pozitív szájízzel elmenni a téli pihenőre.

Eurotrade Megyei II. osztály, 15. forduló

November 24, vasárnap, 13 óra

Mocsa KSE–Gyermely, Süttői SC–Pilismarót SC, Bajóti Szikra SE–Piliscsévi SE, Ászár KSE–Banai KSK, Környe SE–Etei SE, Császári SE–Csolnoki SZSE, Ácsi Kinizsi SC–Kocs KSE.