Két csapat is hatot rúgott a zárt kapus megye I.-ben

A megyei bajnokság első osztályának 20. fordulóját rendezték a hétvégén. Sajnos a koronavírus miatti zárt kapuk okán a találkozókon nézők nem lehettek jelen.

A 20. forduló nem a hazai csapatokról szólt a megyei bajnokság első osztályában, hiszen mindössze a Tatabánya tudott győzni pályaválasztóként. A listavezető TSC a második helyen álló Zsámbékot fogadta és egy rendkívül szoros meccsen nyert végül 2-1-re. A második félidő elején három gól is esett, az utolsó (és egyben győztes találatot) a csereként beálló Kozák Kristóf jegyezte.

A vendégsikerek egyike Sárisápon született, ahol az Esztergom rúgott hármat, és teljesen megérdemelten vitte el a három pontot. A vendégek sorozatban negyedik mérkőzésüket nyerték meg tavasszal. A Nyergesújfalu is nagyon fontos sikert aratott, így továbbra is versenyben van a dobogóért. Az Oroszlányon aratott győzelemmel újabb lépést tett a felsőházba jutás felé – amelyről még az Oroszlánynak sem kell lemondania.

A Bábolna pocsék formában van, zsinórban ötödik vereségét szenvedte el, most éppen hazai pályán kapott ki a Vértesszőlőstől. A két csapat a felsőházba vágyik, ehhez most a Vértesszőlős tett egy nagy lépést. A Kecskéd igencsak megizzadt Tatán a mérkőzés elején, ám a találkozó végéhez közeledve egyre nőtt a különbség, bár a Tata majdnem a teljes második játékrészt emberhátrányban küzdötte végig. A Koppánymonostor a Zsámbék vereségével visszakerült a dobogó második fokára, persze ehhez kellett az is, hogy Vértessomlóról elvigyék a három pontot. Ez sikerült is, ráadásul mind a hat gólt más-más játékos szerezte a lila-fehéreknél.

Atlasz-Geodézia Megyei I. osztály, felnőtt, 20. forduló

Sárisápi BSE–FC Esztergom 0-3 (0-2)

Sárisáp, vezette: Balázs K. (Büki G., Jurák F.).

Sárisáp: Szabó D. – Fürst (Kun V. Cs., 55.), György (Sári, 70.), Berki, Zicsi (Kun P., 89.), Putnoki, Hamza (Szenes, 46.), Vass (Jurásek J., 64.), Budaházi, Sándor, Kopányi. Vezetőedző: Beck Tamás.

Esztergom: Borsiczki – Migend, Fehértói (Paltineanu, 67.), Molnár, Szlovák, Czakó (Bőhm, 70.), Klátyik, Izsó (Chrompota, 78.), Dékány (Koller, 78.), Joó, Nemes (Pásztor, 64.). Vezetőedző: Váczy Dávid.

Gólszerzők: Izsó (28.), György (öngól, 46.), Klátyik (70.).

Kiállítva: Klátyik (Esztergom, 75.).

Jók: senki, illetve Molnár, Dékány, Izsó.

Beck Tamás: – Megérdemelten nyerte meg a mérkőzést az Esztergom. Akaratgyengén, elképzelés nélkül játszottunk, ellenfelünk pedig akart, ment. Csak gratulálni tudok nekik.

Váczy Dávid: – Megérdemelt győzelmet arattunk, amiért úgy gondolom, hogy a csapat meg is dolgozott a pályán. Örülünk a zsinórban megszerzett negyedik győzelemnek és dolgozunk tovább. Egyedül a „felesleges” kiállítást sajnáljuk. Gratulálunk a csapatunknak.

Tatabányai SC–Zsámbéki SK 2-1 (0-0)

Tatabánya, vezette: Lovas A. G. (Szűcs S., Lovas G.).

Tatabánya: Balla – Kovács I., Gyürki, Soltész, Szabó R. (Kovács D. Sz., 60.), Kocsis (Krupánszki, 80.), Hajas (Gál, 74.), Farkas M. (Kozák, 46.), Németh, Székely, Katona (Víg, 81.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

Zsámbék: Sándor P. – Áprily, Marticsek, Juhász, Sugár, Kósa Szilágyi, Szabó A. R. (László M. S., 72.), Monori, László D. (Homoki, 89.), Haupt (Cserkuti, 70.), Kiss B. (Király, 72.). Vezetőedző: Bors Attila.

Gólszerzők: Gyürki (50.), Kozák (56.), illetve László D. (52.).

Jók: Kozák, Gyürki, illetve mindenki.

Bekő Balázs: – Nagyon szervezetten és jól játszó ellenféllel találtuk magunkat szembe. Sajnos mi kicsit körülményesen és kevésbé dinamikusan futballoztunk. Ami nagyobb baj, hogy talán a lelkesedésünk sem volt az igazi, ellenben a Zsámbék nagyszerűen kihasználta ezeket a lehetőségeket. Ezek tükrében egy nagyon nehéz meccset tudtunk megnyerni. Csak gratulálni lehet a Zsámbéknak.

Bodó László: – Azt gondolom, hogy más célokért küzd a két együttes, én a csapatomra nagyon büszke vagyok. Úgy érzem, hogy mindent megtettünk. Így ki lehet kapni, nem vallottunk szégyent. Sok sikert kívánunk a házigazdának az NB III.-ra.

OBSK Oroszlány–Nyergesújfalu SE 1-3 (0-1)

Oroszlány, vezette: Széplábi G. (Sirokmán A., Janovics I.).

Oroszlány: Boros – Soós, Veres (Ordassy, 70.), Korcsok, Tóth Á., Bombicz, Králl (Jónás B. D., 80.), Jónás R., Földi, Wágner, Tóth B. (Babai, 87.). Vezetőedző: Sebestyén Ferenc.

Nyergesújfalu: Lakatos – Balogh (Chirita, 91.), Szoboszlai (Deme, 75.), Manga, Nagy, Farkas, Terplán (Fábián, 90.), Mann (Szakmár, 90.), Guzsik, Török, Fekete. Vezetőedző: Jánosi Dániel.

Gólszerzők: Veres (55.), illetve Terplán (9.), Mann (62., 78.).

Kiállítva: Korcsok (Oroszlány, 90.).

Jók: Boros, illetve mindenki.

Sebestyén Ferenc: – Hetek óta ezer sebből vérzünk. Nem vagyok elégedett, hiányérzetem van, mert ez egy nyerhető mérkőzés volt. Hiába domináltunk a mezőnyben, ellenfelünk nagyobb helyzeteket alakítottak ki.

Jánosi Dániel: – Csapatom átérezte a mérkőzés fontosságát, nagyon szervezett és fegyelmezett játékot mutatva szereztük meg a három pontot egy nagyon jó játékot produkáló ellenféllel szemben.

Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE 1-4 (0-1)

Bábolna, vezette: Drabon B. (Hegedüs R., Vojvoda M.).

Bábolna: Pécsvárady – Krizsán, Kalamár (Varga B. L., 90.), Takács, Szendi, Kolonics (Schelb, 75.), Horváth D., Soha, Valkó M., Végh (Szalai, 80.), Kuroli. Vezetőedző: Józsa Péter.

Vértesszőlős: Ténai – Polyák, Szappanos, Bencsik, Müller (Gyurász, 46.), Horváth Z. (Somogyi, 85.), Szőke (Goór, 91.), Dombai, Szabó M., Járóka (Juhász, 46.), Kocsis. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Valkó M. (58.), illetve Bencsik (13.), Dombai (66., 88.), Juhász (68.).

Jók: senki, illetve Dombai, Polyák, Szappanos, Ténai.

Józsa Péter: – A mai napon az akarati tényezővel nem volt gond, a játékban viszont nagy hibákat vétettünk, és ebből alakult ki a vereség.

Tokaji Zsolt: – Örülök a győzelemnek, gratulálok a csapatnak a teljesítményhez. Bár 1-1-nél voltak meleg pillanatok, de jól jöttünk ki a kétes szituációkból, és győzelmet arattunk.

Tatai AC–Kecskéd KSK 0-6 (0-1)

Tata, vezette: Kiss L. (Erdélyi D., Szántó R. D.).

Tata: Kovács B. – Széles (Sziranidisz, 57.), Felső, Koronczi, Suhai (Kisék, 85.), Molnár, Szűcs, Nagy, Dragonya (Visnyovszki, 65.), Hauzer (Martonfi, 65.), Kovács (Velencei, 57.). Játékos-edző: Kisék Szabolcs.

Kecskéd: Bábszki – Juhász, Fábián, Greskó, Zuggó, Pető, Kese (Horváth, 74.), Farkas, Vadkerti (Minárcsik, 46.), Simon (Kocsán, 58.), Kiss M. Z. (Tomayer, 68.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Zuggó (tizenegyesből, 36.), Minárcsik (59., 65.), Pető (83., 90.), Tomayer (85.).

Kiállítva: Szűcs (Tata, 50.).

Jók: senki, illetve Greskó, Farkas, Minárcsik, Fábián.

Kisék Szabolcs: – Az első félidei kiegyenlített játék ellenére egy vitatható büntető miatt hátrányba kerültünk. Ennek ellenére meccsben maradtunk, volt tartásunk. Egy büntető kimaradt, majd megfogyatkoztunk, ez pedig megpecsételte a sorsunkat, így magabiztosan győzött a Kecskéd.

Linczmaier László: – Nehezen indult a meccs, a fiatal tatai csapat igencsak megnehezítette a dolgunkat. Az első fordulópont a kihagyott tatai tizenegyes volt, a második pedig a második találatunk. Utána már fociztunk is, nem csak küzdöttünk. Alakulunk.

Vértessomlói KSK–Koppánymonostori SE 0-6 (0-1)

Vértessomló, vezette: Katona B. M. (Szeibert P., Farkas B.).

Vértessomló: Ujszászi – Szomolya (Dobbelaere, 73.), Éliás, Erdei, Koller, Murányi, Egri, Batin, Horváth, Zink, Petőcz. Vezetőedző: Dupai János.

Koppánymonostor: Giber – Pekler, Pintér (Egyed, 68.), Hegedüs, Rába, Csapó, Sinkó (Szalai, 64.), Mészáros (Végh, 74.), Dávid (Sallai, 72.), Dombi, Tímár (Alasztics, 58.). Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerzők: Pekler (42.), Sinkó (49.), Rába (54.), Mészáros (70.), Sallai (80.), Alasztics (90.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Dupai János: – Egy pillanatig sem volt kérdéses, melyik a jobbik csapat. Teljesen megérdemelten győzött a Koppánymonostor.

Vigh László: – Azt gondolom, hogy óriási fölényben fociztunk a mérkőzés folyamán. Örülünk, hogy ez így alakult, bízom benne, hogy a folytatás is ilyen lesz.

Szabadnapos: Nagyigmándi KSK.