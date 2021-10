Megye I. – „Egy pontot talán érdemeltünk volna, ha képben van a spori”

A megyei I. osztály 12. fordulójának hat mérkőzéséből ötöt a hazai pályán játszó gárdák nyertek, ráadásul a gólátlag is elég magas volt vasárnap.

A hazai csapatok és a rangadók fordulója volt a tizenkettedik. A Koppánymonostor hazai pályán egy parázs hangulatú mérkőzésen a két padról beálló játékosának köszönheti a győzelmet, hiszen Rába és Fodor is csereként szerzett gólt. A második és a negyedik összecsapását így a hazaik nyerték, így nőtt a különbség. A listavezető és a harmadik helyen álló Bábolna közti differencia is nőtt, mivel a Zsámbék simán, 5-0-ra verte a hazaiakat. Az első félidőben csak egy gól volt a különbség, a szünet után viszont megmutatkozott a két gárda közti különbség. A Zsámbék ezzel sorozatban tizenegyedik meccsét is megnyerte, utoljára bajnoki mérkőzésen május 9-én kapott ki Bodó László csapata. Szomszédvári rangadó volt Tatán, ahová a Vértesszőlős utazott. A hazaiak jobb formában várták a derbit, ennek megfelelően hamar kétgólos előnybe is kerültek. A találkozó végén a Vértesszőlős rúgott két gólt, de ez csak a kapaszkodára volt elég, így is a Tata nyert 5-3-ra.

Alsóházi derbit nyert a Környe hazai közönség előtt, méghozzá meglehetősen simán. A szünetben már 3-0 volt az állás, ez a különbség megmaradt a térfélcserét követően is. Ezzel a Környe előzött is egyet a tabellán, az Esztergom maradt az utolsó előtti pozícióban. A Kecskéd igen rossz formában van októberben, és ezt ki is használta a hazai pályán remekül szereplő Tát. A zseniális formában lévő Koller Tamás újra mesterhármassal vette ki a részét a győzelemből, így a Tát 4-1-el tartotta otthon a három pontot. A Vértessomló kifejezetten jó októbert tudott maga mögött, hiszen most sorozatban a negyedik mérkőzésen maradt veretlen, ráadásul a sereghajtó Nagyigmándot simán, 6-1-re verte a kék-fehér csapat. A hazaiaktól Kovács Sándor remekül futballozott, ennek eredményeképp öt gólt vágott a találkozón. A vendégeknél az amúgy mezőnyjátékos Kuti-Horváth Richárd volt a kapuban.

Megyei I. osztály, 12. forduló

Koppánymonostori SE-Sárisápi BSE 3-1 (1-0)

Koppánymonostor, vezette: Szeibert P. (Udvardi K., Farkas B.)

Koppánymonostor: Boros – Hegedüs (Alasztics, 67.), Bilkó (Fodor, 60.), Csapó, Sinkó (Venczel, 71.), Valkó M. (Rába, 59.), Valkó G., Dávid, Simonka, Korcsok, Tímár (Tóth, 51.). Vezetőedző: Pintér László.

Sárisáp: Sándor G. – Kopányi, Szenes, Zicsi, Manger, Jurásek J., Szoboszlai (Janetka, 83.), Grenitzer, Sándor P. (Csapó, 67.), Bojtor (Deres, 67.), Fekete. Vezetőedző: Csapó Károly.

Gólszerzők: Korcsok (36.), Rába (82.), Fodor (92.), illetve Zicsi (73.)

Jók: mindenki, illetve Zicsi, Szenes, Manger.

Pintér László: – Nehéz mérkőzés volt, de sikerült itthon tartanunk a három pontot. Jól fog jönni a jövő heti pihenő…

Csapó Károly: – Négy meghatározó játékosunk esett ki a héten, ehhez képest jól álltunk a lábunkon. Gratulálok a Monostornak.

Bábolnai SE-Zsámbéki SK 0-5 (0-1)

Bábolna, vezette: Drabon B. (Frank V. L., Hegedüs P.)

Bábolna: Szabó B. – Papp (Kalamár, 65.), Németh Zs., Soha, Takács K., Karvaj, Czeglédi (Takács B., 86.), Hajnal K. (Varga B. J., 76.), Bognár, Lanzendorfen (Szendi, 86.), Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Zsámbék: Tugyi – György, Lőrinczy, Orosházi, Sárközi, Kósa Szilágyi, Bíró (Bedő, 73.), László D. (Mártonfi, 77.), Terplán (László M., 80.), Karai (Sugár S., 73.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Bíró (45.), Terplán (55., 71.), Marticsek (83., büntetőből), Mártonfi (89.)

Jók: senki, illetve mindenki.

Józsa Péter: – Rangadót szerettünk volna csinálni a mérkőzésből, de nem sikerült…

Bodó László: – Hétről-hétre ódakat tudnák mesélni a csapatról. Az első félidőben nagyon nehéz volt feltörni a Bábolnát, de a csapat nagyon türelmes volt, és meg lett az eredménye. Úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten hoztuk el a három pontot.

Környe SE-FC Esztergom 4-1 (3-1)

Környe, vezette: Katona B. M. (Kolozsi P., Kun P. A.)

Környe: Varsányi (Alapi, 87.) – Kerék, Zelenai, Békefi (Takács B., 63.), Horváth J., Szerencse, Szabó K., Nádudvari Á. (Bihari, 70.), Kósa, Nádudvari D. (Tóth, 68.), Sárközi (Mucsi, 61.). Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Esztergom: Órai (Iványi, 29.) – Glück, Vincze, Fülöp, Varga, Ludvig, Bogárdi, Rácz (Bereczki, 75.), Tanárki, Tar (Molnár, 34.), Ódor (Krizsán, 75.). Vezetőedző: Czakó Péter.

Gólszerzők: Horváth J. (18., 32., 69.), Zelenai (46.), illetve Fülöp (40.)

Jók: mindenki, illetve senki.

Gulyás Tamás: – Teljesen megérdemelten nyertünk, akár több góllal is tehettük volna az ezer sebből vérző Esztergom ellen, akiknek sok sikert kívánok a folytatáshoz. Jobbulást a két sérült játékosuknak.

Czakó Péter: – Nem tudtunk felnőni a feladathoz, gratulálunk az ellenfélhez.

Tatai AC-Vértesszőlősi SE 5-3 (2-1)

Tata, vezette: Miráki G. (Lovas A. G., Urszán I.)

Tata: Valakovics – Felső, Zuggó, Dragonya (Kalóczkai, 79.), Lázár, Mészáros (Kovács, 69.), Kiprich (Schaffer, 79.), Visnyovszki (Bogár, 63.), Széles, Kisék, Martonfi (Koronczi, 79.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Vértesszőlős: Kurucz – Keleti, Babai, Fekete, Wágner (Bogdár, 71.), Horváth Z., Dombai, Jónás, Rigó (Magyarics, 83.), Bencsik, Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Kiprich (10.), Zuggó (35., büntetőből, 56.), Mészáros (51.), Bogár (69.), illetve Fekete (46.), Babai (83.), Bogdár (85.)

Jók: Zuggó, Kiprich, Mészáros, Martonfi, Visnyovszki, illetve mindenki.

Wéber Roland: – Kicsit ellazáztuk a végét, így közönségszórakoztató mérkőzést lett! Összességében megérdemelten tartottuk itthon a három pontot!

Tokaji Zsolt: – A kesergés helyett inkább büszke vagyok a csapatra a mai teljesítmény miatt. A hazai csapatnak pedig gratulálok a megérdemelt győzelemhez, további sok sikert kívánok nekik.

DG Tát SE-Wati Kecskéd KSK 4-1 (2-0)

Tát, vezette: Hartdégen Zs. (Péntek E. R., Marosi M.)

Tát: Koller F. – Rábl, Varga (Zoltai, 82.), Török (Budavári, 73.), Tirpák, Dékány (Kozma, 84.), Koller T., Jámbor, Tillman, Páldi, Chrompota (Szabó, 88.). Vezetőedző: Szabó Attila.

Kecskéd: Grósz – Neckernusz (Harsányi, 70.), Gyenes (Czékmány, 54.), Vadkerti, Greskó, Neukunft (Simon, 22.), Berki, Tomayer, Raffai, Dikasz, Szabó (Darabos, 67.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Koller T. (13., 16., 78.), Török (72.), illetve Dikasz (59.)

Jók: mindenki, illetve Tomayer, Dikasz.

Szabó Attila: – Laci kollégám segítségével sikerült feltérképezni az ellenfelet, innen is köszönöm neki. A srácok száz százalékosan betartották a taktikai utasításokat, így sikerült otthon tartani a három pontot.

Linczmaier László: – Gratulálok a szimpatikus, jól játszó hazaiaknak. Mi sajnos az első negyedórát nagyon elrontottuk, dekoncentráltak voltunk. Utána összekaptuk magunkat, helyzeteink voltak, kapufát rúgtunk, majd szépítettünk is. Sajnos ekkor adtunk egy gólpasszt az ellenfelünknek és ezzel el is dőlt a meccs. Most ilyen „kipattanós” passzban vagyunk, de azért a jövő héten újra megpróbáljuk.

Vértessomlói KSK-Nagyigmándi KSK 6-1 (4-0)

Vértessomló, vezette: Hegedüs R. (Jámbor B., Szajkó Á. A.)

Vértessomló: Ujszászi – Somodi (Eigner, 63.), Éliás (Burai, 75.), Erdei, Plotár (Koller, 63.), Földi, Kovács K. (Batin, 57.), Kóródi, Kovács S., Dobbelaere (Kacz, 57.), Petőcz. Vezetőedző: Schöffer Antal.

Nagyigmánd: Kuti-Horváth – Nádolszky, Szalai Á., Fülöp, Kovács, Glázer, Németh, Pálmási, Boros, Trescsik, Orbán (Járóka, 81.). Vezetőedző: Járóka Mátyás.

Gólszerzők: Kovács S. (23., 36., 43., 48., 73.), Plotár (25., büntetőből), illetve Nádolszky (71.)

Jók: Kóródi, Kovács S., Erdei, illetve Kuti-Horváth, Szalai, Boros, Nádolszky.

Schöffer Antal: – Nagyon örülök a mai győzelemnek, négy meccs óta veretlenek vagyunk. Gratulálok a játékosaimnak, és remélem, hogy a pontgyűjtésnek még nincs vége.

Járóka Mátyás: – Lehetett volna ez egy nagyon izgalmas meccs is, ha nem egy ilyen kritikán aluli játékvezetés van. Pedig én nem szoktam hibáztatni őket! De az, hogy a hat gólból hármat szabálytalanság előz meg, amit persze nem fúj le, és úgy kontráznak meg minket, plusz rúgat az ellenféllel egy olyan büntetőt, ami röhejes, és mikor kérdőre vonják, bele nevet a játékosom arcába, ez kabaré! Ez sajnos rányomta a bélyeget a mérkőzésre. Helyzet itt is ott is kimaradt, ha a győzelmet nem is, egy pontot talán érdemeltünk volna, ha képben van a spori. Köszönöm annak a 11 játékosnak aki eljött és az utolsó percig küzdött, le a kalappal előttük. Mindenesetre gratulálok a Somlónak.