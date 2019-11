Megtáltosodott a Naszály a megye III.-ban

A megyei harmadosztály hétvégi fordulójában a Kisbér tovább növelte előnyét a Naszályon veszítő Bakonyszombathely előtt délen, míg északon a Tardos állt az élre.

A megyei harmad­osztály Déli csoportjában az eddig jobbára csak szenvedő Naszály okozta a legnagyobb meglepetést, miután legyőzte a bajnoki címre hajtó Bakonyszombathelyt. Felváltva vezettek a csapatok, de a 70. percben úgy tűnt, hogy a kétgólos előnyt szerző Naszály eldönti a mérkőzést. A vendégcsapat azonban előbb szépített, majd az utolsó percben egyenlített, a slusszpoén azonban a hazaiaké volt: Nagy Gábor a ráadásban megszerezte saját harmadik, illetve csapata ötödik gólját, így a Naszály végül meglepetésre megnyerte a mérkőzést és négy helyet lépett előre a táblázaton.

A szombathelyiek botlását kihasználta a listavezető Kisbér, amely a Kisigmánd elleni könnyed győzelemmel négypontosra növelte előnyét. Kapaszkodik a Csém is, amely ugyan megszenvedett Császáron, de végül minimális különbségű győzelemmel megszerezte a három pontot a hazaiak második csapata ellen. A jó formában lévő, zsinórban harmadszor nyerő Bokod ezúttal a Bakonysárkányt verte, így továbbra is jó eséllyel küzd a dobogóra kerülésért. A Szákszend könnyedén nyert Bársonyoson, a találkozó utolsó négy gólját Szabó Gábor szerezte a második félidőben, fél óra alatt. A Réde és a Gesztes fordulatos meccsen, egy találkozó végi gólváltás után végzett döntetlenre. A Gesztes hat vesztes meccs után szerzett újra pontot. A csoport góllövőlistáját az almásfüzitői Kolompár István vezeti 17 találattal.

Északon Tokodon vívták a forduló rangadóját, ahol a játéknap előtt még listavezető hazai csapat a harmadik helyezett Tátot fogadta. A vezetést a zsinórban hatodik sikerükre készülő vendégek szerezték meg, de hiába tűnt úgy, hogy nyernek is, a Tokod a 94. percben az egyik pont mellett a veretlenségét is megmentette. A Tardos már az előző fordulóban is átvehette volna a vezetést, de akkor kikapott a Dunaalmástól. Most azonban éltek a kínálkozó eséllyel a tardosiak és az Annavölgy kiütésével átvették a vezetést a bajnokságban. A Tát pontvesztésének a Dunaalmás is örülhetett, amely a TABAK elleni sikerrel visszaszerezte a harmadik helyet.

A Szárliget kiütéses győzelmet aratott Vértestolnán, a vendégcsapatban Czeglédi László és Mihaliszkó András is triplázott. Nem bírt egymással a Dunaszentmiklós és a Héreg, a Szomód pedig Bajnán aratott magabiztos győzelmet. A csoport legeredményesebb játékosa továbbra is a 22 gólnál járó tokodi Sárközi Ádám. A forduló egyébként rendkívül sportszerű volt, hiszen egyetlen piros lapot sem osztottak ki a játékvezetők a tucatnyi mérkőzésen. Ilyen a harmadosztályban eddig csak egyszer, a 10. fordulóban fordult elő ebben a szezonban.

M&M megyei III. osztály, Déli csoport, 12. forduló

Bársonyos SK–Szákszendi SE 1-6 (0-2)

Bársonyos, vezette: Dénes Levente (Vida Barbara).

Bársonyos: Polgár – Bodis (Szarvas, 67.), Vida, Tóth, Nesztlinger (Elekes, 46.), Kovács Gy. K., Soha (Bódis, 41.), Takács, Sinigla, Papp, Ősz. Szákszend: Farkas (Teberi, 54.) – Klestenitz Á., Török, Klestenitz M., Kiss L. (Mayer, 57.), Volner, Müller T., Biri, Mester, Szabó, Palotai. Technikai vezető: Simon József. Gólszerző: Klestenitz Á. (0-1) a 18., Volner (0-2) a 44., Tóth (1-2) az 53., Szabó (1-3) az 55., Szabó (1-4) az 57., Szabó (1-5) a 78., Szabó (1-6) a 84. percben.

Bokod Erőmű LE–Bakonysárkányi SE 4-1 (1-0)

Bokod, vezette: Pluhár Máté Mihály (Sebján Attila, Sebján Márk).

Bokod: Iváncsán – Molnár, Pányi, Bognár, Horváth Sz., Erdős (Czuppon, 78.), ifj. Marton Krisztián, Csendes, Darabos, Babicz (Ihász, 55.), Antal Dániel. Technikai vezetők: id. Marton Krisztián, Rausch János. Bakonysárkány: Manner D. – Merkl B., Merkl M., Tóth, Ritter, Horváth M., Balogh I. (Rakita, 65.), Pirsli (Nagy J., 46.), Szűcs, Manner A., Csapó (Szilágyi, 76.). Technikai vezető: Ferenczi Gábor. Gólszerző: ifj. Marton Krisztián (1-0) a 13., Csendes (2-0) a 70., Nagy J. (2-1) a 73., Darabos (3-1) a 89., ifj. Marton Krisztián (4-1) a 92. percben.

Császári SE II.–Csémi SE 0-1 (0-0)

Császár, vezette: Kelemen István (Paulovics Bence, Dávid Rita).

Császár: Fülöp – Papp, Kovács K. (Wolf, 40.), Szigetvölgyi (Dróth, 85.), Molnár T. M., Vass, Krivos (Gyurkovits, 55.), Szlukovényi, Molnár J. B., Orbán, Soós J. Technikai vezető: Falman Bálint Péter. Csém: Blascsák – Simon, Oláh, Buzás, Tóth (Gulyás, 46.), Juhász, Szabó Cs., Torday, Kucsik (Ötvös, 46.), Názer, Soós L. Vezetőedző: Szabó István. Gólszerző: Gulyás (0-1) a 69. percben.

Kisbéri SSE–Kisigmándi KSK 6-1 (2-0)

Kisbér, vezette: Udvardi Krisztián (Mann Ádám József, Borbély Máté Dávid).

Kisbér: Szalay (Horváth I. Dániel, 82.) – Jung (Kovács, 70.), Simon, Csima, Nyári, Gyöngyösi, Papp (Szakály, 75.), Viola, Szabó (Spohn, 79.), Horváth G. M., Korompay. Technikai vezető: Fallmann József. Kisigmánd: Szalai Á. – Morvai (Bokros, 61.), Szalai J. I., Csige, Takács, Sándor, Himler, Kocsis, Kugli, Török, Maráz. Gólszerző: Viola (1-0) a 13., Szabó (2-0) a 41., Simon (tizenegyesből, 3-0) a 47., Gyöngyösi (4-0) a 73., Viola (5-0) a 75., Nyári (6-0) a 83., Török (6-1) a 85. percben.

Réde KSE–Gesztesi SE 3-3 (2-2)

Réde, vezette: Vas Kevin (Jámbor Bence).

Réde: Král – Varga D., Keresztes (Major, 29.), Horváth, Czigány, Balogh, Vörös, Varga R., Szoboszlai, Milány, Kondé. Technikai vezető: Takács Tibor. Gesztes: Cserteg – Kolozsi, Szipőcs E., Vendégh, Gordos, Eigner, Hajzer, Szalontai, Valakovics, Anicka, Ténai. Technikai vezető: Pillmann Zoltán. Gólszerző: Balogh (1-0) a 17., Valakovics (1-1) a 21., Vörös (2-1) a 36., Gordos (2-2) a 44., Czigány (öngól, 2-3) a 88., Vörös (3-3) a 89. percben.

Weldtech-Naszály SE–Bakonyszombathely KSE 5-4 (2-2)

Naszály, vezette: Mikulinszki Péter Pál (Gaszner Tamás, Nagygellér Miklós).

Naszály: Szántó Gy. J. – Nagy T., Németh, Gulyás (Kozma R. I., 82.), Nagy G., Gyalogos, Vas (Pénzes, 62.), Tóth R. G. (Nagy P., 74.), Kóródi, Szántó R. M., Lakatos. Bakonyszombathely: Holczinger – Czeglédi Á., Moldován (Tóth S., 51.), Kuti, Mezőfi (Víg, 61.), Czeglédi D., Pirik (Renner, 46.), Takács, Nokta, Mészáros T. (Jakab, 51.), Szabó (Bakács, 68.). Technikai vezetők: Gálos Csaba, Kovács Attila. Gólszerző: Nagy G. (1-0) a 8., Kuti (1-1) a 14., Czeglédi Á. (1-2) a 24., Gulyás (2-2) a 39., Gulyás (3-2) a 48., Nagy G. (4-2) a 70., Kuti (4-3) a 75., Tóth S. (4-4) a 90., Nagy G. (5-4) a 93. percben.

Szabadnapos: Almásfüzitői SC.

Északi csoport, 12. forduló

Annavölgyi BSE–Tardosi FC 1-8 (0-2)

Annavölgy, vezette: Kis Gergő Benedek (Lovas Gábor).

Annavölgy: Varga (Ferenczy L., 66.) – Kántor, Somogyi, Genszki, Mészáros G., Fluxa, Farkas, Sasvári, Balogh, Párkányi, Ferenczy I. Tardos: Kovács M. – Sztanek (Kovács G., 54.), Kovács H., Berczeli (Kádas Cs. T., 70.), Lipóczky, Visnyovszki, Schütt (Mészáros P., 46.), Szileszki, Tobik, Bélik, Filipsz. Technikai vezető: Árendás József. Gólszerző: Tobik (0-1) a 11., Kovács H. (0-2) a 30., Kovács G. (0-3) az 55., Mészáros P. (0-4) az 57., Lipóczky (0-5) a 68., Visnyovszki (0-6) a 70., Kovács G. (0-7) a 81., Lipóczky (0-8) a 82., Fluxa (1-8) a 94. percben.

Bajnai SE–Bar-Nul Szomódi SE 1-3 (0-1)

Bajna, vezette: Kurali Zoltán (Péntek Erik Roland).

Bajna: Szántai – Győri, Varga L. B. (Pásztor Turák, 61.), Flórián, Győrfi (Varga M. J., 56.), Kelemen Á. (Varga F., 46.), Kovács P., Molnár L., Pongrácz (Marsi, 68.), Molnár F. (Pallagi, 78.), Kuczmog (Kelemen M., 56.). Szomód: Ficsur – Szőnyi (Parcsami, 75.), Bóka (Szabó, 61.), Sebestyén A. Á. (Sebestyén Z., 61.), Purgel Z., Nagy, Sáhó (Recsák, 78.), Metzger, Vipler, Véber, Szili (Lengyel, 65.). Vezetőedző: Andai Béla. Gólszerző: Szőnyi (0-1) a 21., Purgel Z. (0-2) a 64., Szabó (0-3) a 70., Varga F. (1-3) a 78. percben.

D.M.A.C. Dunaalmás–TABAK 2-0 (0-0)

Dunaalmás, vezette: Sándor Tamás (Németi Soma János, Tóth Huba).

Dunaalmás: Erdősi – Bokréta, Villám (Szelőczey, 83.), Mezei, Király T., Kozenkow (Gerencsér, 85.), Kanyok (Batics, 89.), Szuri, Király Á., Zvér, Mészáros. Technikai vezető: Hegedűs Sándor. TABAK: Kara L. – Viszolai, Fekete, Juhász G., Juhász P., Békési P. (Szabó F., 83.), Kara K., Madari (Boldizsár, 68.), Mátyók, Zima, Pokorny. Gólszerző: Mészáros (1-0) az 57., Szuri (2-0) a 63. percben.

Dunaszentmiklósi SE–Héreg 1-1 (0-1)

Dunaszentmiklós, vezette: Derecskei Bence (Szalay Norbert).

Dunaszentmiklós: Nyári – Búzer, Schmidt M., Dinga, Schmidt N. (Ströcker, 81.), Schmidt D. Z., Takács G., Stodola, Dácher (Fekete, 53.), Csordás (Apagyi, 67.), Janetka. Technikai vezető: Nágel Imre. Héreg: Barassó – Miklos, Tóth, Pálinkás, Szöllősi, Bárányos, Tráj, Goldschmidt T., Egyed (Laczi, 59.), Pisla, Szalay D. Technikai vezető: Vörös Balázs. Gólszerző: Bárányos (0-1) a 37., Schmidt M. (1-1) a 61. percben.

Tokod SE–DG Tát SE 1-1 (0-1)

Tokod, vezette: Farkas Bálint (Bankó István)

Tokod: Tóth – Cauxeiro, Kiss Sz., Hőgyes (Salik, 46., Szépvölgyi, 55.), Gyúró, Muzsik (Robotka B., 61.), Sárközi, Szőke, Horváth (Csáki, 77.), Borsi, Ratimorszky. Edző: Kiss László. Tát: Szél – Rábl, Török, Tirpák, Lamperth, Kozma (Szabó Á., 75.), Varga, Jámbor, Laskai, Béres (Stáhl, 67.), Tillman. Technikai vezető: Szabó Attila. Gólszerző: Varga (0-1) a 39., Szépvölgyi (1-1) a 94. percben.

Vértestolnai TE–Szárligeti SE 1-8 (0-4)

Vértestolna, vezette: Janovics István (Marosi Milán).

Vértestolna: Hubik – Haraszti (Vigh, 46.), Hartai K. (Weiszgerber, 71.), Hornyák, Iványi K. (Gróf, 57.), Hegedűs, Iványi J. I., Szabó M., Bach (Harmados, 57.), Hartai Zs., Erdős. Technikai vezető: Busch Imre. Szárliget: Porcelán – Tóth I., Kapui, Keil (Kálló, 57.), Czeglédi, Mikulinczki (Kutrucz N., 55.), Szabó R., Daru (Bolla D., 46.), Bódis, Mihaliszkó, Farkas D. (Kutrucz Zs. B., 46.). Vezetőedző: Mezei Ferenc. Gólszerző: Czeglédi (0-1) a 14., Keil (0-2) a 17., Keil (0-3) a 42., Mihaliszkó (0-4) a 43., Mihaliszkó (0-5) az 56., Czeglédi (tizenegyesből, 0-6) a 69., Czeglédi (0-7) a 72., Iványi J. I. (1-7) a 74., Mihaliszkó (1-8) a 88. percben.

Szabadnapos: Baj KSE.